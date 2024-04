PSOE-A acusa a la Junta de "poner en peligro 10.000 empleos de guardas de coto" con su "decretazo" de simplificación

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha sostenido este lunes que el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) "ha puesto en peligro cerca de 10.000 empleos de guardas de coto en la comunidad autónoma", con la aprobación de un "decretazo" --en alusión al cuarto de simplificación administrativa-- que "no ha consultado con nadie" y cuyas consecuencias son "preocupantes" porque dejan a esta figura "sin funciones y en el paro".

Así lo ha manifestado Ángeles Férriz antes de participar en una reunión del Grupo Socialista con responsables de la Federación Andaluza de Caza, según ha informado el PSOE-A en una nota.

La portavoz parlamentaria socialista ha criticado que la Junta "pone en cuestión el futuro de los guardas de coto sin dar soluciones", y ha lamentado que "la única alternativa que ofrece a medio o largo plazo, sin saber si todos van a poder asumirlo", es "emplazarles a renovarse, a ir a una academia y a aprobar un examen".

Así, ha avanzado que el PSOE ha propuesto la "modificación" del decreto y "eliminar el punto donde se ponen en peligro 10.000 empleos en Andalucía que nadie cuestionaba y que cumplen una función reconocida por la propia Federación de Caza".

Férriz ha defendido que el "compromiso" del PSOE con la caza "es innegable" porque es un sector "fundamental para el desarrollo rural, la conservación del medio ambiente, la sostenibilidad, la agricultura y la economía".

En este sentido, ha remarcado que la Federación Andaluza de Caza ha expuesto que la caza menor está "en riesgo" y que, "por desgracia, no se ha hecho prácticamente nada desde 2018", y "el Plan de Caza está sin ejecutar".

"ESTÁ EN PELIGRO LA CAZA MENOR"

"La Junta vive de eslóganes, no de hechos", ha aseverado Ángeles Férriz antes de apostillar que "está muy bien hacer fotos y planes, pero si luego no se ejecuta nada de lo que se vende, al final la gente se decepciona, y no sólo es que haya decepción, es que está en peligro la caza menor", ha advertido.

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, ha señalado que en esta reunión se da traslado al PSOE sobre cuál es la postura de esta entidad, planteando "posibles salidas y soluciones" a la problemática originada con la figura del guarda de coto de caza.

Asimismo, y según explican desde el PSOE-A, ha indicado que su intención era explicar su Plan de Recuperación de la Caza Menor, puesto que en la federación que preside "se tiene una preocupación enorme, y se viene advirtiendo a las instituciones y al Gobierno andaluz desde hace dos o tres años de la pérdida alarmante de biodiversidad en el campo, que está afectando a la caza, a la fauna y a la flora silvestre de Andalucía".