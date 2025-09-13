PSOE-A acusa a Moreno de "doble traición" a Andalucía al votar contra quita de la deuda y reducción de jornada laboral

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Paco Cuenca, ha denunciado la "doble traición" del presidente de la Junta, Juanma Moreno "en una semana" a Andalucía, al apuntar que los 25 diputados andaluces del PP votaron "no" a la reducción de la jornada laboral en el Congreso para, posteriormente, "rechazar" en el Parlamento andaluz la quita de la deuda.

Así lo ha expresado Cuenca en una nota de prensa del PSOE, en la que ha condenado que Moreno esté "más pendiente" y sea "más fiel" a "los dictados del líder de su partido", Alberto Núñez Feijóo, que "a las necesidades de los andaluces y andaluzas".

"Votar que no a la quita de la deuda cuando supone aliviar la carga que tienen los andaluces y andaluzas es una traición y un lastre en capacidad de inversión", ha afirmado el portavoz, quien ha recordado que rechazar esto que "ofrece" la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supone "caer en una contradicción tremenda", ya que en el año 2018 "votaron que sí a la misma propuesta".

En los mismos términos se ha expresado el socialista para referirse a la negativa de los 25 diputados andaluces a la reducción de la jornada laboral en el Congreso de los Diputados. "No solo fastidia a los andaluces sino que demuestra que están en su interés particular, en el interés de unos pocos en contra de la inmensa mayoría de Andalucía", ha sostenido.

Cuenca ha expresado también que esto ahonda "aún más" en la "estrategia del PP", que entiende que "lo mejor que tiene que hacer es confrontar de forma permanente con el Gobierno de España".

En este sentido, ha lamentado que Moreno "viva inserto en la mentira", ya que se está, ha dicho, "posiblemente en la etapa en la que Andalucía tiene más fondos transferidos del Gobierno de España, más inversiones y recursos disponibles". Ante esto, "Andalucía tiene los peores servicios públicos", ha asegurado.

El portavoz socialista ha destacado los 533 millones de euros que en agosto el Gobierno andaluz transfirió a la sanidad privada. Tras este hecho, ha preguntado al Gobierno andaluz que "¿por qué no se transfieren a la pública, por qué no los utilizan para contratar profesionales que, por desgracia, se van a otras comunidades?".

La respuesta, ha continuado, es porque "en otras comunidades sí les dan la dignidad en los contratos y periodos largos de trabajo", frente a "la deteriorada situación de la sanidad andaluza".

Cuenca ha recordado que en el día de ayer el PSOE de Andalucía celebró una Comisión Ejecutiva Regional para "certificar" la alternativa de María Jesús Montero para Andalucía. "Frente a la permanente traición y desmantelamiento de los servicios públicos, María Jesús Montero supone fortaleza y garantía de gestión", ha expresado.

El portavoz del PSOE-A ha asegurado que su partido "ha conseguido que se le caiga la careta al señor que no gobierna, que no hace nada y que ha decidido que San Telmo es un espacio de marketing", recriminando que "lleva siete años de postureo, con una sonrisa cínica sin ser consciente de lo que sufren los andaluces".

Es por eso que "ante el desprecio permanente" de Moreno, "toca "calle, realidad y ponerse en la piel de lo que sufren los andaluces y andaluzas", como ha dicho, manifestando que el PSOE-A "está preparado".