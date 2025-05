PSOE-A acusa a Moreno de "incumplir" la normativa para el permiso parental por cuidado de hijos con enfermedades graves

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria autonómica y secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha criticado este martes la gestión "injusta" y "cruel" del Gobierno del PP-A que preside Juanma Moreno acerca de la normativa que regula el permiso retribuido al cuidado de menores con cáncer y otras enfermedades graves (CUME) entre el personal de la propia Junta de Andalucía, y ha exigido al jefe del Ejecutivo autonómico que "garantice el cumplimiento de este derecho de padres y madres reconocido por ley en la comunidad".

Así lo ha defendido Olga Manzano en una jornada organizada por el Grupo Socialista en la Cámara autonómica con la plataforma 'La CUME Nos Une' a la que, según ha informado el PSOE-A en una nota, también han asistido la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, y el portavoz parlamentario socialista de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Luis Ruiz Espejo, entre otros diputados socialistas.

Olga Manzano ha resaltado el trabajo de la plataforma 'La CUME Nos Une' en información y reivindicación de este permiso, y ha subrayado el respaldo socialista a las demandas de la entidad, dejando claro que desde el PSOE-A "no vamos a dejar de pelear por este derecho, y lo vamos a hacer con y por las familias".

La representante socialista ha incidido en defender la necesidad, a su juicio, de propiciar un "mayor conocimiento" sobre este permiso retribuido entre personas asalariadas, autónomas y, también, en el personal de la Junta, teniendo en cuenta de que se trata de un derecho "con una regulación específica, un decreto del año 2017, que lleva la firma de María Jesús Montero" en su etapa al frente de la Consejería de Hacienda, ha puesto de relieve.

"Siete años después sigue siendo un decreto pionero y referente en el conjunto del país, porque no limita la edad del menor para poder acceder a este permiso y se centra en lo esencial, que es vincular la convivencia del menor enfermo al padre o madre que lo cuida", ha explicado Olga Manzano.

La representante socialista ha subrayado que Moreno está "obligado por ley a cumplir con esta normativa", y ha denunciado que, pese a eso, "desde hace más de un año la gestión de la CUME por parte del Gobierno andaluz viene consistiendo en la extinción o eliminación de este permiso" a personal funcionario de la Junta "que ya lo tenían concedido".

Ha recalcado que Moreno y su Gobierno están "incumpliendo la normativa", añadiendo que en la gestión del permiso CUME se están aplicando "criterios que no son homogéneos, distintos en función del centro de trabajo o de la provincia".

La parlamentaria socialista ha lamentado la "deshumanización" de este permiso laboral para progenitores con hijos "gravemente enfermos por parte de Moreno y su Gobierno", a quienes ha acusado de anteponer "criterios economicistas, de ahorro, al derecho que tienen estas familias a conciliar".

Ha añadido que muchas personas afectadas han recurrido a los tribunales, que "han dicho a la Junta de Andalucía que tiene que rectificar", y en esa línea ha denunciado que "Moreno Bonilla no solamente está haciendo una gestión de la CUME en Andalucía injusta, sino que también cruel", tras lo que ha zanjado que "cuidar a un niño o a una niña con cáncer u otra enfermedad grave no es un privilegio, no es un lujo, sino que es una necesidad y un derecho".