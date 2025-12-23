PSOE-A acusa a Moreno de "mentir" con la oferta de empleo del SAS: "No son nuevas plazas sino reducción de temporalidad"

La secretaria de Empleo del PSOE-A, Carmen Castilla, este martes en Sevilla - PSOE-A

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo del PSOE-A, Carmen Castilla, ha denunciado este martes que el Gobierno andaluz "mienta de forma deliberada" trasladando a los ciudadanos que con la oferta pública de empleo del SAS anunciada se van a generar "más puestos de trabajo" en la sanidad pública, cuando realmente se trata de "consolidar puestos de trabajadores que ya están, es decir, eventuales o interinos, y que van a poder acceder a tener una plaza".

Esta oferta de empleo, según ha manifestado Castilla en rueda de prensa, no sólo se "contradice" con los datos del Presupuesto de la comunidad para 2026, sino que de lo que se trata en realidad es de una "reducción de la temporalidad".

"Nosotros estamos a favor de todas las ofertas públicas de empleo, pero de lo que no estamos a favor es que se mienta y se den datos que pueden generar una confusión en la ciudadanía, porque esto no supone nuevos contratos ni reforzar el sistema sanitario público andaluz", ha subrayado la secretaria de Empleo socialista.

Ha insistido en que "no se van a generar más puestos de trabajo ", ya que la nueva oferta de empleo del SAS es para "consolidar puestos de trabajadores que ya están, es decir, eventuales o interinos, y que van a poder acceder a tener una plaza".

Tras preguntar "cuántos profesionales sanitarios van a despedir tras las vacaciones de Navidad", Castilla ha subrayado además que el Presupuesto de la Junta de 2026, aprobado solo con los votos del PP-A, "desmonta los anuncios" del Gobierno andaluz.

Así, ha explicado que mientras la Junta señala que se van a contratar 4.371 profesionales para la sanidad, en el Presupuesto " lo que se refleja son 3.302 ". "¿Dónde están los otros 1.000; mienten o lo que dice la ley del Presupuesto es mentira?", se ha preguntado Castilla.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno de Juanma Moreno anuncie la contratación de 1.200 médicos nuevos, cuando la cifra que dice el Presupuesto es "de 288, infinitamente inferior". Ha alertado además de que las cuentas del próximo año "recorta" el número de profesionales sanitarios "en determinadas áreas muy complicadas".

"¿Por qué no contestan a las preguntas de cuántos han incorporado realmente, en qué centros, durante cuánto tiempo, o si bien eran simplemente sustituciones de Navidad?", ha planteado Castilla, quien ha preguntado dónde están "los 705 profesionales que se anunciaron a bombo y platillo para cubrir las deficiencias de los cribados" de cáncer.

Carmen Castilla, que ha criticado las "promesas vacías y falsas" de la Junta, ha señalado que "con la sanidad no se juega ni se miente". "La sanidad pública andaluza no necesita más propaganda, sino que necesita más profesionales reales, más estabilidad laboral, más centros seguros y un presupuesto que sea acorde con lo que se proponga y con lo que se prometa", ha insistido la secretaria de Empleo del PSOE-A.

Ha garantizado que los socialistas van a "seguir defendiendo una sanidad pública fuerte, con gestión seria y con respeto a quien la necesite en cada día", al tiempo que ha agradecido el compromiso de los profesionales sanitarios, que viven una situación "desgarradora" en cuanto a la prevención de riesgos laborales, tal y como recoge una encuesta de servicios públicos de la Unión General de Trabajadores, que ha entrevistado a más de 3.000 profesionales.

"Más del 55 por ciento de los encuestados se ha sentido atemorizado en su puesto de trabajo; el 60 por ciento ha sufrido agresiones verbales, y un 10 por ciento, agresiones físicas", según Castilla, que ha denunciado cómo el Gobierno de Juanma Moreno les "da la espalda".

Tras criticar el rechazo del PP-A a la propuesta de que se hagan públicas "las listas de espera de las pruebas diagnósticas y a una comisión de investigación para ver qué está ocurriendo con los cribados de cáncer", la dirigente socialista ha denunciado que "no hay dinero para contratar médicos, pero sí hay decenas de millones que van a pasar a las clínicas privadas, que están engordando sus cuentas de resultados, y ese es el verdadero problema".

Ha hecho referencia, en este sentido, a la convocatoria por parte del Servicio Andaluz de Salud, abierta hasta el 15 de enero, "para la licitación de traspaso de dinero y contratar la realización de pruebas diagnósticas de nuevo en clínicas privadas".