PSOE-A acusa a Moreno de poner a la Junta "en modo ultra" al "dictado" de Feijóo haciendo "daño a intereses andaluces"

Archivo - El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en una foto de archivo. - PSOE-A - Archivo

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha acusado este jueves al Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) de ponerse "en modo ultra" siguiendo "el dictado de lo que le manda" el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "incluso si eso va contra los intereses de Andalucía" y causa "daño" a los mismos.

Así lo ha denunciado el portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Francisco Cuenca, en una atención a medios en Granada en la que ha criticado "la desfachatez, el poco respeto y la falta de lealtad" con la que, en su opinión, se comportó la Junta este pasado miércoles al "no asistir a unas mesas sectoriales en las que se estaba coordinando con todas las administraciones, con todas las comunidades de todos los signos políticos y el Gobierno de España, la dotación de 52 millones de euros para la Formación Profesional y para contratar a doctores, profesores en las universidades públicas".

El portavoz socialista ha lamentado que Moreno y su Gobierno "han decidido no asistir" a dichas reuniones sectoriales sobre educación y política universitaria "para seguir en la bronca, emponzoñar la política, no reconocer la tarea que está haciendo el Gobierno de España, y poner en riesgo miles de puestos de trabajo, en este caso de profesores asociados en las universidades públicas", y también "lamentablemente para el sector de la Formación Profesional", que cuenta actualmente con "tanta demanda en toda Andalucía", según ha puesto de relieve.

Cuenca ha advertido de que el Gobierno andaluz tendrá que dar "explicaciones", por una parte, al Grupo Socialista, que, según ha avanzado, va a "llevar una pregunta al Parlamento" para que la Junta aclare "cuáles son los motivos para no asistir a una mesa sectorial donde se está acordando el reparto de millones para la Formación Profesional y la mejora, en este caso, de la calidad educativa en las universidades públicas".

"Pero no queremos que nos conteste a nosotros", sino que "le contesten a los miles de profesores" cuyos contratos en las universidades públicas andaluzas "se quedan en el aire", o "a las miles de familias que, cuando llegue el mes de mayo o junio, tienen que estar incluso hipotecándose para poder llevar a sus hijos a un centro de Formación Profesional porque no hay plazas suficientes en los centros públicos", ha añadido el representante del PSOE-A antes de apostillar que esas plazas podrían contar con dotación "si al menos" los ejecutivos 'populares' "tuvieran el respeto de sentarse en una mesa con el Gobierno de España".

Francisco Cuenca ha concluido criticando que en la Junta de Andalucía "se han quitado la careta, ya están en modo ultra, en modo bronca, todo es confrontación", y están siguiendo "el dictado del Partido Popular al que Moreno Bonilla se somete" porque se lo dice "Feijóo, haciéndole daño incluso a los intereses de los andaluces", ha lamentado el portavoz socialista.