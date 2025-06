SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha hecho su lectura este lunes de la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la manifestación que este domingo convocó el Partido Popular en Madrid para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones en respuesta a la demanda de la calle.

Ha considerado que el comportamiento de Moreno fue el propio de "un radical que iba del brazo del ala más radical, más extrema, de la derecha de este país", donde ha incluido como representantes al expresidente José María Aznar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o "al de los trajes, el señor Camps".

El portavoz de la Ejecutiva Regional socialista, Paco Cuenca, ha hecho esta afirmación en una rueda de prensa en la sede regional socialista y ha calificado de "fracaso" esa movilización del PP, al tiempo que ha proseguido considerando sobre Moreno que "pese al perfil que intenta mantener, cuando algo se sale del carril, se quita la careta" para mostrar ese otro rostro, que ha considerado evidente cuando afirmó el viernes tras la Conferencia de Presidentes que Sánchez se vería abocado a convocar "a palos" unas elecciones.

"Son expresiones que demuestran que se ha echado al monte y estuvo al frente de una manifestación fracasada", ha apuntado en este sentido.

"Moreno Bonilla haciendo lo que le dice su jefe Feijóo y demostrando su posición radical en defensa del señor Feijóo, de los intereses de su partido", son algunas de las afirmaciones que ha blandido Cuenca en su análisis del papel público desempeñado por el presidente andaluz en ese acto masivo del PP.

Se ha cuestionado ese éxito al apuntar que el sábado 5 de abril en las manifestaciones que se celebraron en defensa de la sanidad pública, día en que ha asegurado que "a la puerta de su palacio de gobierno hubo prácticamente 100.000 personas", en comparación con los 45.000 que dice hubo este domingo en Madrid.

"Ahora qué", se ha preguntado el dirigente socialista sobre las conclusiones después de esa manifestación, convencido de que el problema reside en que el Partido Popular "se niega a aceptar un resultado democrático, un gobierno democrático". "Paciencia" ha sido la receta que Cuenca le ha ofrecido a Moreno acerca de ese adelanto electoral que le reclaman a Sánchez.

Cuenca le ha recriminado a Moreno su presencia en ese acto cuando le ha acusado de "ignorar el sufrimiento de miles de familia", ya sea por la gestión sanitaria o de la dependencia, por cuanto ha lamentado que ha preferido desempeñar un rol de "palmero de Feijóo", convencido de que "está alejado de los intereses andaluces" y de que "al PP ni les preocupa Andalucía ni España".

Con la idea de que "todos cogidos del brazo" Moreno ha aprovechado para tejer "una cortina de humo sobre el desastre de su gestión en Andalucía", ha augurado que "el PP tendrá que esperar a haya elecciones", antes de llamar a sus dirigentes "reyes del fango y de la bronca", por lo que ha pedido "algo más constructivo".

MINTIÓ EL VIERNES: NO PIDIÓ EL FONDO DE NIVELACIÓN

El repaso socialista sobre la gestión de Moreno le ha llevado a Cuenca también a asegurar que el presidente andaluz "mintió el viernes" acerca de las demandas que planteó en la Conferencia de Presidentes" al asegurar que "no pidió el fondo de nivelación, no lo dijo en la propia reunión", en referencia al mecanismo de compensación para la infrafinanciación de Andalucía hasta que se apruebe un nuevo sistema, un comportamiento que ha atribuido a que "no cuenta con el respaldo de Madrid o Galicia".

Otra recriminación a Moreno sobre sus demandas en ese órgano ha sido por su negativa a aceptar una transferencia del Estado cercana a los 500 millones de euros, 491 millones, para diversas programas de vivienda, para lamentar que "la respuesta del radical MB ha sido no, en esa línea de confrontación dijo no a casi 500 millones de euros", reacción que ha considerado "un contrasentido, una nueva traición a los andaluces".

Ha apuntado aquí que los socialistas impulsarán en sus grupos en las corporaciones municipales iniciativas para propiciar "una rectificación y que acepte esos 500 millones".

De igual forma, el portavoz de la Ejecutiva Regional del PSOE andaluz ha considerado ante la comparecencia que Moreno protagonizara el jueves ante el Pleno del Parlamento para celebrar un debate general que "no vamos con grandes expectativas, son siete años de mentiras, de falsas promesas", antes de augurar que "habrá algún conejo que saque de la chistera, algún anuncio rimbombante".

Pese a esa afirmación inicial ha apuntado que "aún así estamos trabajando por el bien de los andaluces" y que "vamos a hacer propuestas", para augurar que en ese debate de Moreno con los portavoces de los grupos "la radicalización va a estar presente", así como ha calificado a Moreno de "insensible que mira a otro lado, que se va de manifestación mientras miles de andaluces están pasándolo mal".

"Los andaluces tenemos un lastre, es magnífico para las poses, los anuncios, ignorando la realidad", ha remachado Cuenca sus conclusiones sobre la figura del presidente andaluz.