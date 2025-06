PSOE-A acusa a Moreno de ser "principal responsable de la trama del Servicio Andaluz de Salud" que investiga la justicia

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de ser "el principal responsable de la trama del Servicio Andaluz de Salud (SAS)" por la que la justicia "está centrando cada vez más la investigación en el Consejo de Gobierno" del PP-A.

Así lo ha subrayado en la sesión de control al Gobierno andaluz la también vicesecretaria general del PSOE-A, que ha aludido a la cuestión de los contratos del SAS en el transcurso de su debate con el presidente de la Junta, a quien ha preguntado "si es cierto que su Gobierno ha falsificado facturas con la sanidad privada para seguir enriqueciendo a unos cuantos a costa de la salud de los andaluces".

"Los andaluces merecemos saber la verdad", ha sentenciado la portavoz socialista, que ha afeado a Moreno que "en Andalucía se han pagado" desde el Gobierno de la Junta "favores a grandes empresas utilizando la excusa de la pandemia y quitando controles para que el dinero público llegara a quienes ustedes querían".

La representante del PSOE-A ha añadido que, "cuando denunciamos esto", desde el Gobierno del PP-A "nos dijeron que era mentira, y después, cuando es la justicia la que investiga", el presidente de la Junta "ha puesto todas las herramientas a disposición para ocultar la información", según ha criticado.

"En Génova destruían ordenadores a martillazos, y aquí, mientras la justicia pide explicaciones por un desvío de 1.500 millones de euros a dedo y sin control a la sanidad privada, usted oculta información pactando y protegiendo a los cuatro gerentes del SAS imputados, vetando que la Cámara de Cuentas fiscalice los contratos menores de la Junta de Andalucía del año 2022 y 2023, y ha cesado de sus cargos a los empleados públicos de la Intervención General que denunciaron contratos ilegales", ha espetado María Márquez a Juanma Moreno.

La portavoz socialista ha criticado también al presidente 'popular' que su grupo parlamentario lleve "más de dos años impidiendo que se produzca en este Parlamento un debate monográfico sobre sanidad" que vienen reclamando desde 2023 los grupos Socialista y Por Andalucía, así como haber "votado en contra todas las veces" que desde la oposición han pedido una comisión de investigación en la Cámara autonómica.

María Márquez ha avisado a Moreno de que "no es el PSOE", sino que "es la justicia quien está centrando cada vez más la investigación en el Consejo de Gobierno y en los papeles que llevan su firma", y le ha dicho al presidente que si no pide "explicaciones", si no "dimite nadie en su Gobierno", y él "no sale a pedir perdón", es porque él mismo "es el principal responsable de la trama del Servicio Andaluz de Salud".

Posteriormente, y después de que Moreno no haya aludido a la cuestión de las posibles "facturas falsas" en su respuesta, María Márquez ha criticado que el presidente no haya dicho "nada" al respecto, y ha incidido en preguntarle si puede asegurar que "no se han aceptado facturas falsas por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía", y ha instado a Moreno a responder con un "sí" o un "no", así como le ha advertido de que "el tiempo es el mayor aliado de la verdad".

MÁRQUEZ AGRADECE LOS APOYOS TRAS SU DENUNCIA POR "ACOSO" EN REDES

Por otro lado, María Márquez ha comenzado su intervención con unas "palabras de agradecimiento" que ha extendido a sus compañeros de partido y a representantes de otras formaciones políticas por los apoyos recibidos tras anunciar el pasado lunes que había acudido a la Fiscalía a "denunciar el acoso que sufre en las redes sociales", desde la premisa de que "no se puede normalizar la violencia, no todo vale, y por ser políticas no hay que aguantar que nos insulten con la excusa de que va en el cargo".

"No hacer nada no era una opción, y por eso he pedido amparo a la justicia, por mí y por tantas personas que sufren en las redes sociales, especialmente por las mujeres", ha continuado comentando María Márquez, quien ha añadido que "queda mucho por hacer como sociedad cuando el insulto siempre es machista y vejatorio".

Juanma Moreno ha aprovechado su turno de réplica para señalar que coincide con la portavoz socialista "en la denuncia contundente hacia cualquier tipo de insulto, apología del odio, especialmente el odio machista que, desgraciadamente, sufren decenas, miles de mujeres de manera anónima y en el ámbito político".

En ese punto, ha señalado que también la consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, es víctima de esa circunstancia, y "solamente hay que hacer una visión de lo que dicen en las redes sociales cuando sale en las ruedas de prensa posteriores" a las reuniones del Consejo de Gobierno "para darse cuenta hasta dónde llega ese terrible, desagradable odio machista que tenemos que repudiar, condenar y acabar con él", según ha sentenciado Juanma Moreno.

DESPEDIDA AL DIPUTADO RAFAEL MÁRQUEZ

Por otro lado, María Márquez ha dedicado el último minuto de su intervención en el debate con el presidente a despedir públicamente al hasta ahora parlamentario socialista por Cádiz Rafael Márquez, que va a renunciar a su escaño, en el que va a ser reemplazado por el actual responsable de la Secretaría de Comunicación Política y Formación del PSOE-A, Fernando López Gil.

La portavoz socialista ha reivindicado a Rafael Márquez --que fue coordinador de Presidencia del grupo parlamentario cuando lo dirigía Juan Espadas en esta legislatura-- como "un compañero ejemplar", y ha querido agradecerle públicamente "su trabajo, su trayectoria, su manera de trabajar". "Es un señor, un buen socialista, y por eso es un buen compañero", ha proclamado María Márquez, unas palabras que el diputado gaditano ha agradecido con gestos desde su escaño y recibiendo un aplauso de sus compañeros de bancada.

Juanma Moreno ha aprovechado su turno para desearle "suerte" a Rafael Márquez una vez deje el Parlamento, y ha apostillado que espera "que sea voluntaria esa decisión" de renunciar a su escaño.