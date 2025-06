El PSOE acusa a la oposición en el Ayuntamiento de Jaén de "boicotear" la misión comercial china y de "sectarismo"

JAÉN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Municipal Socialista en Jaén ha acusado a los grupos de PP y Vox de "boicotear" la misión comercial china, que visita esta semana la capital y la provincia con el interés puesto en sectores económicos estratégicos, al señalar que no asistieron a la reunión central celebrada este pasado martes en el Ayuntamiento, y les ha reprochado falta de apoyo para las inversiones que puedan llegar a la capital.

El portavoz socialista, José Manuel Higueras, ha apostillado que los portavoces de ambos grupos políticos, Agustín González Romo y Manuel Ureña, no participaron del encuentro oficial con empresarios y autoridades del país asiático, donde se avanzó el interés por cooperar para atraer inversiones y colaboración con empresas de Jaén.

"Si se plantean inversiones deben poner alfombra roja, no puede guiarles el sectarismo político. No tenemos más explicación que esa, les pedimos que ayuden a esta ciudad y apoyen las inversiones que vengan. Hoy por hoy la medida del trabajo por Jaén del PP y Vox es no hacer ni dejar hacer", sostiene en una nota.

El socialista apostilla que ambos grupos políticos demandaron información sobre el fruto de los viajes realizados por el alcalde a China. "Ayer tuvieron la oportunidad de conocer las propuestas y sinergias que un grupo de empresarios chinos quieren establecer con Jaén y decidieron no acudir a escuchar a quienes plantean inversiones para la capital, esa es la medida del trabajo por Jaén de PP y Vox", ha afeado.

En cambio, el edil ha destacado una generosidad y proactividad de empresarios de Jaén de sectores estratégicos como el energético y el agroalimentario, que sí acudieron a esta reunión "conscientes de que si se plantean inversiones y propuestas de futuro para Jaén hay que escucharlas, apoyarlas y trabajarlas conjuntamente con su Ayuntamiento".

Higueras señala que entre los empresarios chinos que ayer acudieron a la sesión institucional con el Ayuntamiento hay inversores interesados en el potencial que el desarrollo de las energías renovables en ámbitos como el agrícola está teniendo en Jaén.

"Entre ellos había firmas con más de tres billones de euros de facturación y 30.000 empleados, empresas que fabrican componentes para vehículos eléctricos de los que se surte un tercio de las motocicletas de China, que tienen su mirada puesta en Europa desde hace tiempo y han recalado en Jaén. Ayudar a conseguir materializar inversiones es lo mínimo que con sentido institucional podríamos esperar de estos grupos políticos, pero han preferido el 'no por el no'", dice.

En este sentido, ha asegurado también que el PP y Vox fueron grandes "negacionistas" del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), "cuestionando una inversión de 220 millones de euros y 2.600 puestos de trabajo que aseguraban nunca iba a llegar a Jaén".

"Las obras ya están en marcha, con empresas interesadas en establecerse junto al centro tecnológico, dejando en evidencia a estos dos partidos que han quedado en negacionistas del Cetedex y, como vemos ahora, de cualquier inversión y buena noticia que venga para Jaén", ha remachado el socialista.