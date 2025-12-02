PSOE-A acusa a PP-A de "impedir" que la ILP de sanidad se tramite por urgencia y una comparecencia de la gerente del SAS

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, atiende a los medios en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

El PSOE-A ha acusado este martes al PP-A de "impedir" que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para pedir una mejora de la sanidad pública andaluza que ha promovido la coordinadora de mareas blancas andaluzas se tramite por la vía de urgencia, así como de evitar también una comparecencia en comisión parlamentaria de la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, solicitada por el PSOE-A.

Así lo ha señalado el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, en una atención a medios en el Parlamento andaluz convocada "de urgencia" tras una rueda de prensa de la portavoz adjunta del grupo, Ángeles Férriz, y tras conocer "dos acontecimientos que dan una idea de la gestión de rodillo y con actitudes caciquiles" con las que, en su opinión, está gobernando el PP-A la Cámara andaluza en la actual legislatura en la que cuenta con mayoría absoluta.

Al hilo, Mario Jiménez ha acusado al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de ser "un falso moderado" que, "por detrás, manda a sus secuaces a coartar, a impedir el normal desarrollo del trabajo del Parlamento", y a "violentar las capacidades que el Estatuto de Autonomía y el reglamento de la Cámara" otorgan al grupo socialista.

El representante del PSOE-A ha indicado, por un lado, que en la Mesa del Parlamento "se ha impedido" que la ILP que el Parlamento acordó la semana pasada tomar en consideración con el voto a favor "sorpresivo" del PP-A, "se vaya a tramitar por la vía de urgencia", una decisión que, en opinión de Mario Jiménez, reafirma la denuncia socialista acerca de que el Grupo Popular cometía "una nueva estafa, una nueva tomadura de pelo y un nuevo ejercicio de hipocresía y cinismo" al votar a favor de la tramitación de dicha iniciativa.

Y es que, según ha abundado, "cuando llega el momento de la verdad", y "en un momento en el que se está tramitando casi una decena de leyes por la vía de urgencia" en el Parlamento, por parte del PP-A "se veta la tramitación de urgencia" de la ILP que "viene de las 'mareas'" blancas, cuando "todos los grupos" salvo el Popular habían reclamado dicha vía de urgencia, según ha agregado.

AL PSOE-A "SE LE HURTA SU CUPO" EN COMISIÓN

Y, por otro lado, Mario Jiménez ha denunciado que, "por primera vez en una mesa de una comisión del Parlamento de Andalucía se le ha hurtado el cupo al primer grupo de la oposición", el del PSOE-A, a propósito de una solicitud de comparecencia de la directora gerente del SAS, Valle García, que habían registrado para la próxima semana en la comisión de Sanidad.

Mario Jiménez ha subrayado que esto ha ocurrido después de que, tras la "fusión" de las consejerías de Presidencia y de Salud en una sola, se haya suprimido la comisión de Salud y Consumo que había en el Parlamento para que sólo haya una de Sanidad, Presidencia y Emergencias en la que cada grupo cuenta con el mismo cupo y número de iniciativas que podía presentar "cuando se tenía la comisión de Presidencia".

Jiménez ha criticado que "se han doblado los altos cargos y los enchufados del PP en la Junta" tras dicha unificación de consejerías, pero se ha dejado una única comisión para Sanidad y Presidencia "con un solo cupo para los grupos".

Mario Jiménez ha seguido explicando que el Grupo Socialista había solicitado la comparecencia de la directora gerente del SAS, investigada por el supuesto "caso de corrupción" relativo a contratos del SAS, y por parte del PP-A "han mandado a unos secuaces a la mesa de la comisión de Sanidad y Presidencia y, con su voto, simple y llanamente nos han quitado el cupo", de modo que en dicha sesión se van a atender comparecencias solicitadas por el propio Gobierno del PP-A y por Vox, mientras que el PSOE-A, que cuenta "con 30 diputados, no va a poder presentar ninguna comparecencia, con el único objetivo de que no comparezca la directora gerente del SAS", según ha criticado.

El representante socialista ha aseverado que esto no había ocurrido "nunca" antes en el Parlamento, y que, si una "iniciativa está calificada porque cumple con el Reglamento", no se puede "impedir que se debata". "Y, como no pueden impedirlo, nos han robado el cupo, así de claro", ha denunciado públicamente Mario Jiménez, que ha lamentado que "esta es la Andalucía de Moreno Bonilla", en la que el presidente "ordena y manda" con "actitudes caciquiles, el rodillo y la imposición permanente para impedir que el Parlamento cumpla con su tarea".

En todo caso, Mario Jiménez ha avisado de que el presidente "va listo si piensa que nos va a callar" al PSOE-A, que estudiará si le "corresponden otras medidas en defensa de los derechos" de su grupo parlamentario y de sus diputados, según ha avanzado a preguntas de los periodistas.

Además, ha subrayado que, "ante la justicia", Moreno "no va a poder impedir que se esclarezca todo lo que ha ocurrido con la corrupción y con las privatizaciones fraudulentas que se ha producido en el Servicio Andaluz de Salud y en la Consejería de Salud", ha añadido.

También ha apuntado que el PP-A "no quiere que comparezca la directora gerente del SAS" porque desde el PSOE-A le quieren "preguntar quién dio la orden de adulterar el expediente por el cual se incorpora el Servicio Andaluz de Salud a la relación de organismos al que se le quitan los controles previos por parte de la Intervención", de modo que así se quitaban "las alarmas" para que, "de manera desbocada durante años, se haya dispuesto del gasto del SAS sin control y de manera presuntamente fraudulenta, como están investigando los tribunales en este momento", ha agregado.

CRÍTICAS A LA "LOCURA LEGISLATIVA" DEL GOBIERNO DEL PP-A

Antes de esta atención a medios de Mario Jiménez, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha criticado en una rueda de prensa en el Parlamento la "locura legislativa desacerbada" que, en su opinión, está protagonizando en el tramo final de legislatura el Gobierno de Juanma Moreno.

"Pareciera que, como los malos estudiantes, lo que no han sido capaces de hacer en siete años lo pretenden ahora hacer en siete días", ha comentado la portavoz socialista, que ha citado las leyes que actualmente se tramitan por la vía de urgencia en el Parlamento, algunas de las cuales se debaten este martes en el Pleno, para criticar que "todo este festival legislativo viene al Parlamento de Andalucía de manera urgente, atropellada".

En esa línea, Férriz ha señalado que "parece que lo que cuenta" para la Junta son "las leyes al peso, sacar leyes como sea antes de que acabe la legislatura", y se ha preguntado "dónde están las prisas" del Gobierno andaluz, y si es que "no piensan volver" al Parlamento "después de enero", porque, teóricamente, "a esta legislatura le queda febrero, marzo, abril, mayo y parte de junio" antes de la celebración de elecciones autonómicas, según ha subrayado la portavoz socialista para insistir en cuestionar a la Junta "a qué se debe esta locura, este atropello, este llevarnos a todos a la carrera" y "no escuchar a la ciudadanía" en la tramitación de estas leyes por urgencia.