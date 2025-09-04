El PSOE-A acusa al PP de "mentir sin pudor" para "tapar el fraude" de Moreno con la Ciudad de la Justicia de Jaén

JAÉN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Justicia del PSOE-A, Víctor Torres, ha acusado al PP de "mentir sin pudor" con el objetivo de "tapar el grave incumplimiento y el fraude" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en relación con la Ciudad de la Justicia de Jaén.

En una nota, Torres ha señalado que la autorización mencionada este jueves por el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, "no depende del Ministerio de Hacienda, sino de organismos independientes" que forman parte del Comité Técnico de Cuentas Nacionales, como el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística y la Intervención General de la Administración del Estado. "Por tanto, se trata de la primera mentira del PP o, en su defecto, de una preocupante muestra de desconocimiento de los hechos", ha subrayado.

Asimismo, ha recalcado que "no se puede afirmar que la Junta lleva esperando desde abril, ya que estos organismos independientes reclamaron en julio a la Junta de Andalucía una documentación complementaria". En este sentido, ha señalado que "lo único evidente es la pésima gestión del Gobierno andaluz, que no sabe hacer su trabajo y que ahora, ante la cercanía de las elecciones, corre con prisas para justificar como sea por qué no hay ni un solo ladrillo de la Ciudad de la Justicia".

Torres ha acusado a la Junta y al PP de recurrir constantemente a "excusas de mal pagador para justificar lo injustificable", y ha recordado que Moreno "lleva siete años mareando la perdiz con la Ciudad de la Justicia". "Llegó a anunciar su licitación en 2022, pero acto seguido echó todo el proyecto abajo y volvió a poner el contador a cero", ha señalado.

"Tras tres años de aquella vergonzosa maniobra, seguimos en el mismo punto, soportando los juegos de Moreno para estafar a Jaén y tomarle el pelo a su ciudadanía", ha reprochado.