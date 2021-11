PSOE-A acusa al PP-A de "no querer negociar" el Presupuesto y a la Junta de hacer un "juego de trileros" con los tiempos

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha acusado este martes a la Junta de hacer un "juego de trileros" con los "tiempos" de la negociación del proyecto de Presupuestos de la comunidad autónoma del próximo año 2022, y al PP-A de "no querer negociar" esas cuentas con el PSOE-A.

"Dos no negocian si uno no quiere, y el PP no quiere negociar con el PSOE", ha aseverado Ángeles Férriz en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, y a preguntas de los periodistas después de que desde el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) se haya lamentado este martes que los socialistas no hayan aceptado una oferta "generosa" sobre los Presupuestos de 2022, que suponía incorporar demandas de esa formación, empezando por estar dispuesto a aplazar la aprobación en Consejo de Gobierno del proyecto de ley una semana, esto es, a la segunda semana de noviembre, con el fin de que hubiera más tiempo para lograr un acuerdo.

Ángeles Férriz ha replicado que "en ningún momento" ha habido por parte del PSOE-A "ninguna petición de una semana más para negociar" el Presupuesto, si bien ella misma trasladó en la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento en la que se planteó modificar el "calendario legislativo" de tramitación de las cuentas autonómicas, que "si había que votar los días 28 y 29 de diciembre, el PSOE no tendría ningún inconveniente".

Ha insistido en subrayar que fue el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien, "dadas las circunstancias excepcionales" que atraviesa Andalucía, y dado que el Gobierno andaluz "no tiene mayoría en el Parlamento, se ofreció a negociar unos Presupuestos", y para ello trasladó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, un documento de propuestas en la reunión que ambos mantuvieron el pasado 1 de octubre en el Palacio de San Telmo, que posteriormente se reiteraron en un encuentro entre la Consejería de Hacienda que dirige Juan Bravo y una delegación socialista el 19 de octubre.

Férriz ha sostenido que realmente no se ha producido "en ningún momento" una negociación entre la Junta y el PSOE-A según "lo entendería el común de los mortales", porque "es imposible negociar con alguien que no ha manifestado en qué está de acuerdo o cuáles son las propuestas" del PSOE-A "con las que está de acuerdo".

Ha recordado que, tras el Debate del estado de la Comunidad celebrado la semana pasada en el Parlamento, la Consejería de Hacienda remitió al PSOE-A un documento que Juan Espadas calificó de "engaño masivo a la ciudadanía, porque no tiene ninguna valoración de las propuestas del PSOE-A", que "son las de Andalucía" en tanto que parten de un proceso de "escucha activa" con distintos representantes de la sociedad, según ha abundado.

Es un documento de "más de 100 páginas en el que no hay ni una respuesta a las propuestas del PSOE", y que "es un análisis del Presupuesto que presenta el Gobierno andaluz mañana" miércoles, según ha señalado la portavoz socialista, que ha subrayado también que "desde primera hora" desde el PSOE-A se dijo que "no iba a dar un cheque en blanco al Gobierno andaluz", y ha criticado que "a día de hoy todavía no sabemos las propuestas" de los socialistas "en las que el PP está de acuerdo y las que no".

Ha contrapuesto esta experiencia con la vivida en torno al proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que "el PP sí quería negociar", y por eso ambas partes --PSOE-A y PP-A-- nos hemos sentado en varias ocasiones", y por parte del Gobierno andaluz se han aceptado algunas propuestas socialistas y desde el PSOE-A se ha hecho lo propio con algunas de la Junta, según ha continuado Férriz, que ha insistido en acusar a los 'populares' de "no querer negociar" con los socialistas la Ley de Presupuestos, y "por eso no se han sentado a contarnos las propuestas con las que están de acuerdo".

RESPUESTA A BRAVO

La portavoz parlamentaria ha explicado que este mismo martes se ha trasladado al consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, una respuesta por escrito en la que desde el PSOE-A se le traslada que "no necesitamos más tiempo para estudiar el documento" entregado el pasado viernes porque "no da respuesta a nuestras propuestas ni tampoco a lo hablado en la reunión del día 19 de octubre".

De esta manera, desde el PSOE-A se traslada a la Junta que en dicho documento "no hemos encontrado ningún avance", sino que "se mantiene en la adhesión incondicional a unos Presupuestos que seguimos sin conocer en detalle", y "a la fecha actual seguimos sin tener una respuesta clara y concreta a nuestras propuestas, y aún estamos a la espera de que se concreten en un documento".

"SEÑALES DE NO QUERER NEGOCIAR"

En esa línea, Ángeles Férriz ha manifestado que "todas las señales que han dado" el PP y Juanma Moreno, "más allá de fuegos de artificio, son de no querer negociar", y por eso "en mitad de una negociación" se "despide" desde la Junta "a 8.000 sanitarios mientras aprueba una ley para bajar los impuestos a los que más tienen", o se "convoca un debate sobre el estado de la Comunidad".

Ha criticado en esa línea que "lo que han pretendido" desde el Gobierno andaluz "es que demos un cheque en blanco y digamos que sí porque sí" al Presupuesto, cuando los socialistas entendían que "el mejor servicio que le podíamos dar a Andalucía era dar estabilidad al Gobierno" y evitar una "prórroga" del Presupuesto de 2021 que consideran "nefasto" para impedir "una parálisis en Andalucía que pudiera ser letal" en un momento para la recuperación tras la pandemia.

En esa línea, ha defendido que la "voluntad" que Espadas trasladó el 1 de octubre de buscar un acuerdo con la Junta para el Presupuesto "era totalmente seria y sincera", y ha indicado que los socialistas "no damos por rota ninguna negociación", y "vamos a esperar pacientemente a que el Gobierno andaluz nos diga cuáles de nuestras propuestas le parecen bien".

Férriz ha concluido que "lo que tiene que hacer la Junta si quiere negociar de verdad" es "sentarse" con el PSOE-A "como ha hecho con Vox en los tres Presupuestos anteriores", o ha hecho con los propios socialistas en relación a la nueva Ley del Suelo, y "decir cuáles son las propuestas que les parecen bien para incluir en el Presupuesto" y "en qué no están de acuerdo", según ha zanjado.