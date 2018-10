PSOE-A acusa al PP-A y Podemos de intentar "adulterar" la comisión de la Faffe, donde Díaz "no tiene nada que aportar"

Publicado 05/10/2018 13:54:15 CET

Propone en su plan de trabajo que el dictamen final de la comisión se eleve al Pleno en el último de este periodo de sesiones

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha acusado este viernes al PP-A y a Podemos Andalucía de intentar "adulterar" el desarrollo de la comisión de investigación relativa a la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) desde su creación hasta la actualidad, que se ha constituido en el Parlamento andaluz, y donde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no tiene nada que aportar".

Así se ha expresado, en rueda de prensa, el representante del PSOE-A en este órgano de investigación, José Latorre, al hilo de que el PP-A haya avanzado que pedirá que Susana Díaz sea la primera en comparecer en la comisión, y que lo haga el 26 de octubre, mientras que Podemos ha confirmado que también solicitará su comparecencia aunque no ha fijado una fecha concreta. Sendos partidos se han pronunciado así al presentar los planes de trabajos de sus grupos parlamentarios para el desarrollo de la comisión de investigación.

Para el socialista, los dos partidos están haciendo un "uso vergonzoso" del Parlamento andaluz "para sus intereses espúreos", toda vez que ha incidido en que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y la líder del partido morado, Teresa Rodríguez, son "una pareja de perdedores que no van a ganar las elecciones convoquen cuando se convoquen".

Latorre ha tildado de "impresentable" que, en su opinión, el PP-A y Podemos "no dejen trabajar" a la comisión, cuando entiende que plantear desde ya las comparecencias, previo a la solicitud de información, responde a "intereses electorales y no a querer conocer la verdad". Y lo hacen con el objetivo de "desgastar la imagen de Susana Díaz y hacer daño al Gobierno andaluz", a su juicio.

"El PP-A está obsesionado con Susana Díaz", ha enfatizado el diputado socialista, que ha considerado que Moreno tiene que estar "desesperado" por pedir la comparecencia de la jefa del Ejecutivo andaluz en dos comisiones de investigación con apenas unos diez días de diferencia, en alusión a la comisión de investigación de la financiación de los partidos que se desarrolla en el Senado, adonde la jefa del Ejecutivo andaluz está llamada el 8 de noviembre.

Por contra, Latorre ha garantizado que la presidenta "no tiene nada que aportar a estas comisiones", y que los populares solicitan que acuda "para desgastar su imagen y la del Gobierno andaluz". "Andalucía no merece estos representantes políticos que solo buscan torpedear la imagen de Susana Díaz", ha apostillado para avisar de que "no quieren conocer la verdad sino aprovecharse del Parlamento por intereses partidarios".

Respecto a los comparecientes que solicitará el PSOE-A, el diputado ha insistido en que la comisión no está ahora mismo en ese momento procedimental y que si los partidos de la oposición ya plantean que acuda la presidenta lo hacen "buscando titulares" porque ella, según ha insistido, "no tiene nada que aportar" a este órgano de investigación.

PLAN DE TRABAJO DEL PSOE-A

En cuanto al plan de trabajo que ha registrado el grupo socialista, José Latorre ha informado de que recoge dos hitos, que los grupos parlamentarios puedan registrar sus solicitudes de información hasta el 19 de octubre y que la fecha última para presentar su lista de comparecientes sea el 2 de noviembre.

A diferencia del PP-A, Podemos e IU, el PSOE-A no propone en su plan de trabajo que pueda sustanciarse una segunda ronda de comparecientes una vez que termine la primera y si las circunstancias así lo requieren. En cualquier caso, entiende que el acuerdo final dependerá del consenso que susciten las diferentes propuestas en la reunión que celebra la comisión el próximo martes, 9 de octubre, a las 17,00 horas.

Latorre ha defendido que el plan de trabajo que propone el PSOE-A está inspirado en el funcionamiento que han tenido las comisiones de investigación que con anterioridad ha acogido el Parlamento andaluz.

De este modo, lo plantean por "coherencia" y entendiendo que lo primero es acceder a la documentación para que, una vez que puedan estudiarla con el rigor que requiere, se abra el plazo para que se soliciten a los comparecientes que cada partido estime oportuno.