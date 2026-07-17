El PSOE acusa al PP de relegar a la juventud a un "papel decorativo" y pide activar la Mesa de Ocio Joven en Córdoba

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz. - PSOE

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado este viernes que el Gobierno local mantiene "paralizada la Mesa de Ocio Joven, Cívico, Seguro y Saludable, 16 meses después de que el Pleno aprobara por unanimidad su creación", motivo por el que ha exigido su activación inmediata", a la vez que ha acusado al PP de "relegar a la juventud a un papel meramente decorativo".

Según informa el PSOE en una nota, el concejal socialista Ángel Ortiz ha señalado que "el Ejecutivo de José María Bellido ha incumplido un compromiso institucional al no convocar este órgano de participación, que debía convertirse en un espacio estable de diálogo entre la juventud, el tejido asociativo y las administraciones".

Asimismo, ha asegurado que "el retraso no responde a una falta de trabajo técnico, sino a la ausencia de voluntad política", ya que, según ha afirmado, "los servicios municipales llevan meses trabajando para hacer posible la puesta en marcha de la mesa", pero "quien no está cumpliendo con su responsabilidad es quien debe tomar las decisiones".

"Cuando falta liderazgo político, todo ese trabajo acaba guardado en un cajón y quienes pagan las consecuencias son los jóvenes de Córdoba", ha afirmado Ortiz, que ha subrayado que la Mesa de Ocio Joven "nació con la vocación de reunir a jóvenes, asociaciones, entidades vecinales, comunidad educativa, colectivos culturales y deportivos, empresarios y administraciones para diseñar políticas públicas desde la participación", pero "el PP ha preferido mantener cerrada esa puerta porque escucha mucho mejor cuando nadie habla", ha criticado.

El edil socialista considera "especialmente grave que este bloqueo se produzca tras la desaparición del Consejo Municipal de la Juventud, dejando a Córdoba sin un órgano estable de representación juvenil". "Primero eliminaron el Consejo y ahora mantienen paralizada la Mesa", ha alertado, agregando que el resultado es "una ciudad donde la juventud carece de espacios institucionales para participar de forma organizada en las decisiones que le afectan".

Desde el PSOE defienden que las políticas de juventud deben ir mucho más allá de la programación de actividades. "La juventud no necesita ser una fotografía para las redes sociales del Gobierno municipal; necesita ser un interlocutor permanente en la construcción de las políticas públicas. Hablar de juventud también es hablar de participación, emancipación, empleo, cultura, deporte, salud mental e igualdad", ha subrayado Ortiz.

Los socialistas consideran que "la falta de explicaciones" por parte de la delegada de Juventud "evidencia la ausencia de compromiso con un acuerdo aprobado por unanimidad", pues "gobernar también consiste en dar explicaciones y asumir responsabilidades cuando no se cumplen los compromisos adquiridos", ha señalado el socialista.

Para Ortiz, recuperar una auténtica cultura de la participación resulta imprescindible para fortalecer la confianza de los jóvenes en las instituciones. "Las mejores políticas públicas no son las que se diseñan para la ciudadanía, sino las que se construyen con la ciudadanía. La participación debe consolidarse como un derecho democrático y no depender de la voluntad política del gobierno de turno".

Así las cosas, el PSOE ha reclamado al Gobierno municipal que "abandone las dilaciones y convoque de forma inmediata la Mesa de Ocio Joven con un calendario de trabajo estable, transparente y abierto a todos los agentes implicados".

Además, Ortiz ha anunciado que este asunto será objeto de una pregunta en el Pleno extraordinario del próximo mes de agosto. "Después de 16 meses de retraso, la delegada de Juventud tendrá que explicar públicamente por qué sigue sin activarse un órgano aprobado por unanimidad, qué obstáculos políticos lo siguen impidiendo y qué fecha concreta va a dar para su puesta en marcha. Los jóvenes de Córdoba merecen respuestas y un Gobierno que cumpla su palabra", ha concluido Ángel Ortiz.