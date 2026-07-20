PSOE-A acusa a PP-A y Vox de formar "un muro" en el Parlamento para "amordazar" a la oposición de izquierda

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz Ángeles Férriz atiende a los medios. - PSOE-A

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz Ángeles Férriz ha denunciado este lunes que el PP-A y Vox están formando "un muro" en la Cámara autonómica con el que pretenden "amordazar" a la oposición que conforman los grupos Socialista, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Así lo ha señalado la representante socialista en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha criticado algunas de las primeras decisiones que han acordado tanto el Gobierno de Juanma Moreno como la Mesa y la Junta de Portavoces al inicio de la XIII legislatura, en la que el PP-A y Vox suman mayoría absoluta.

De entrada, Férriz ha incidido en criticar el reciente nombramiento de Rafael Sánchez Saus como nuevo viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local por su vinculación en el pasado a "la Falange", y en esa línea ha lamentado que, a partir de ahora, "la imagen de Andalucía, la 'marca Andalucía', está representada por un señor de la Falange y la extrema derecha".

Sobre la situación del Parlamento andaluz, la representante socialista ha aseverado que "lleva amordazado" desde que se celebraron las elecciones del pasado 17 de mayo, de forma que los grupos de la oposición no pueden "preguntar por nada", generar "ninguna iniciativa", ni "hacer ningún control al Gobierno", porque el PP-A y Vox pretenden que "no se mueva nada, no sabemos si hasta septiembre".

Ángeles Férriz se ha referido entonces a la reunión de la Junta de Portavoces del pasado miércoles en la que, según ha subrayado, mientras que los grupos de oposición de izquierda estaban "empeñados" en interesarse por cuestiones como el "devastador incendio de Almería" que dejó 13 fallecidos hace ya más de una semana, y por el que han reclamado que comparezca el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la Cámara autonómica, a dar "explicaciones", se topaban "con la realidad y con un muro que es PP y Vox, que se han propuesto amordazar este Parlamento".

Al hilo, ha criticado que "el principal problema que tenían" PP-A y Vox y que "pusieron de manifiesto en esa Junta de Portavoces, de manera sorprendente para algunos de los que estábamos allí, era dónde se iba a sentar" el nuevo vicepresidente segundo del Gobierno andaluz y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, si "al lado" de Juanma Moreno o no.

"La única preocupación de PP y Vox en una Junta de Portavoces mientras ardía Almería y hay 13 fallecidos, mientras hay abusos y agresiones sexuales en una productora de Canal Sur, mientras la sanidad está como está y se intenta diluir" en una única comisión del Parlamento vinculada a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, "y mientras no tenemos ni idea de por qué no puede debatirse en este Parlamento el pacto PP y Vox" que ha posibilitado la tercera investidura de Juanma Moreno, es "dónde se va a sentar la extrema derecha en el Parlamento de Andalucía", ha criticado Ángeles Férriz.

La portavoz socialista también ha llamado la atención acerca de que entre las competencias que asume Vox en el nuevo Gobierno andaluz figura el turismo, que está asociado a "la imagen internacional de Andalucía" y a "la 'marca Andalucía'", que es una "potencia mundial turística que hace promoción en todos los rincones del mundo", y que "recibe personas de todos los rincones del mundo", según ha puesto de relieve Ángeles Férriz, quien también ha subrayado que el turismo "genera una parte importante del PIB andaluz y de empleo" en la región.

Por ello, ha lamentado que "esa imagen esté representada por un señor de la Falange" --en referencia al nuevo viceconsejero de Turismo--, y ha señalado que es algo que los socialistas no se esperaban y que no cree que sea algo que se merezca Andalucía.

"LAS TRAGADERAS DE JUANMA MORENO SON INMENSAS"

Dicho esto, la representante del PSOE-A ha advertido de que "las tragaderas de Juanma Moreno no han hecho más que empezar" y "son inmensas", al igual que lo que van a "tener que pagar los andaluces por que se siente en el sillón de presidente", ha añadido.

Férriz también ha criticado que el Parlamento andaluz está "bajo mínimos" y, "por no tener", no tiene "ni calendario de sesiones de la etapa siguiente", cuando eso "se suele tener con cierta" antelación, según ha subrayado antes de vincular esa circunstancia a la idea de que "se quiere amordazar este Parlamento".

"Y se amordaza no sólo quitándole la capacidad fiscalizadora a la oposición", sino "también estableciendo e interpretando el Reglamento como a ti te interesa", ha agregado la diputada socialista.

Al respecto, ha sostenido que "no es normal que el Partido Popular tenga en las comisiones informativas del Parlamento el mismo número de componentes que el resto de grupos, porque no tiene mayoría absoluta", y ha agregado que así se ha establecido porque han interpretado "como les ha dado la gana el Reglamento", valiéndose para ello de que "PP y Vox suman suficiente" mayoría "para poder hacerlo" así, de modo que se han dedicado a "establecer un reparto en las comisiones que no se corresponde con lo que han votado los andaluces", ha incidido en criticar.

También ha acusado a PP-A y Vox de intentar "ver todos los vericuetos para ver cómo pueden limitar" la "capacidad" de los grupos de la oposición "para presentar iniciativas", así como ha criticado la "falta tremenda" de respeto a la "institución" del Parlamento que, en su opinión, es que un presidente de la misma, que es "la segunda autoridad de Andalucía, "va a durar dos semanas" en virtud del "baile de sillones" derivado del pacto de gobierno entre PP-A y Vox, ha abundado en alusión a la renuncia de Jesús Aguirre como presidente de la Cámara, cargo para el que fue reelegido el pasado 11 de junio.

AVISA A PP-A Y VOX DE QUE "NO VAN A CALLAR" A LA OPOSICIÓN

La portavoz adjunta del Grupo Socialista ha advertido de que PP-A y Vox "pueden hacer el pino puente y el triple tirabuzón" en el Parlamento, pero no van a "callar" a la oposición.

"Por más que intenten amordazar a este Parlamento, no nos vamos a callar", ha enfatizado Ángeles Férriz antes de agregar que "la derecha y la extrema derecha en Andalucía pueden gobernar esta tierra, pero desde luego no van a condicionar el que nosotros le pongamos voz a todo lo que está pasando" en ella, "a todas las sinvergonzonerías que nos esperan y que están ocultas en ese pacto que son incapaces de presentar" en el Parlamento para que los grupos puedan "opinar" sobre él, y sobre los nombramientos en el Gobierno andaluz que "nos avergüenzan tremendamente", ha finalizado.