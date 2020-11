PSOE-A y Adelante impiden en ausencia de Vox que el Parlamento andaluz pida derogar la Ley Celaá

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, gracias a los votos del PSOE-A, Adelante Andalucía y los diputados no adscritos, y también ante la ausencia de Vox, instar a la Junta a que, a su vez, inste al Gobierno central a retirar el proyecto de reforma educativa de la Lomloe, también conocida como 'Ley Celaá', como pedían PP-A y Ciudadanos (Cs).

El PP-A ha defendido en el Pleno una iniciativa que incluía entre sus reclamaciones dicha solicitud para que se derogue la Lomloe, si bien ésta no ha salido adelante porque sólo ha contado con el respaldo de Cs, mientras que el PSOE-A y Adelante han votado en contra. El grupo Vox no ha participado en la votación de este decreto tras decidir este mediodía que no volverá al Pleno mientras persista la "condescendencia" de la presidenta de la institución, Marta Bosquet, ante los "insultos" que está recibiendo la formación durante algunos debates, como el que le ha proferido este jueves la presidenta del Grupo Socialista, Susana Díaz, al llamarlos "herederos del franquismo".

Con esta iniciativa, el PP-A quería que el Parlamento expresase su rechazo a la Lomloe por haberse planteado "sin consenso ni tan siquiera diálogo con la comunidad educativa y por provocar división social", así como pretendía que la Cámara instase a la Junta a que, su vez, pidiese al Gobierno que abra un proceso de diálogo con la comunidad educativa, con los agentes sociales y con las distintas fuerzas políticas que promueva y posibilite la consecución de un gran Pacto de Estado por la Educación.

En defensa de la iniciativa, el parlamentario del PP-A Francisco Palacios ha sostenido que la Lomloe o también conocida como 'Ley Celaá' supone "el establecimiento de un modelo de imposición partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender al clamor de la comunidad educativa y de la sociedad por la estabilidad y a favor de un Pacto de Estado por la Educación, como sí se ha intentado promover en los últimos meses desde Andalucía".

Dicha reforma educativa pretende además "eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta para la programación de los puestos escolares, reduciendo la capacidad de las familias para elegir en libertad el tipo de educación que quieren para sus hijos", según ha criticado también el diputado del PP-A, quien además ha advertido de que la Lomloe "pone en peligro la existencia de los centros específicos de Educación Especial, abriendo la puerta a derivar sistemáticamente a su alumnado a los centros ordinarios", y pretende, "a través de las enmiendas impuestas por los separatistas al Gobierno, el fin del español como lengua vehicular de la enseñanza en determinadas comunidades autónomas".

PSOE-A RECHAZA EL "DEBATE FALSO" DEL PP-A

Por su parte, la diputada del PSOE-A Beatriz Rubiño ha manifestado que el PP-A plantea un "debate ficticio y falso" en el Parlamento, "mintiendo" sobre una nueva norma educativa que recupera el concepto de la escuela pública inclusiva, con igualdad y equidad. Ha señalado que la nueva ley corrige todos "los aspectos vulneradores de la igualdad en nuestro país", y ha defendido que el texto se ha trabajado con la comunidad educativa durante dos años.

Ha dicho que al PP no le gusta esta nueva ley porque defiende "valores progresistas" y aboga por la igualdad de oportunidades y por la cohesión social. Sobre el asunto de la escuela concertada, ha querido dejar claro que no está en peligro y que el PSOE "no es una amenaza" para la enseñanza concertada, pero el PP sí es una "amenaza para la escuela pública". Ha dicho que las familias seguirán teniendo libertad de elección de centros y ha pedido a los populares que "no confundan a la comunidad educativa".

Por su parte, la parlamentaria de Ciudadanos (Cs) María del Mar Sánchez ha lamentado que la que ella consideraba "ley Celaá" es la "ley Iglesias", en alusión al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, lo cual "es bastante peor", según ha opinado la diputada, quien ha criticado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "se ha dedicado a imponer una ley educativa que es una enmienda a la ley del PP de 2013 y vuelve a la ley del PSOE de 2006", y al hilo le ha preguntado si cree que una ley así "va a resolver los problemas de la educación del siglo XXI".

Ha contrapuesto además la actuación del Ministerio de Educación con esta ley tramitada "sin transparencia y sin presencia de los medios de comunicación" con el comportamiento de Cs y los otros grupos que en el Parlamento andaluz han trabajado para alcanzar un pacto educativo.

Finalmente, por parte de Adelante Andalucía, la diputada Ana Naranjo ha dicho que quienes como ella salieron a la calle hace unos años a reclamar la "derogación" de la Lomce están hoy "de enhorabuena", porque se ha logrado ese objetivo de acabar con una ley "retrógrada" que vino "impuesta" por el anterior Gobierno del PP, según ha subrayado, al tiempo que ha sostenido que la Lomloe que ha impulsado el actual Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos viene a "poner las cosas en su sitio".