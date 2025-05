El PSOE advierte sobre el "alto riesgo" de Virus del Nilo en once municipios de la provincia de Córdoba

POSADAS (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, y el secretario de Política Municipal del partido en la provincia y alcalde de Posadas (Córdoba), Emilio Martínez, han advertido este martes del "alto riesgo en el que están calificados once municipios de la provincia por la prevalencia del mosquito transmisor del Virus del Nilo, según ha confirmado la Junta de Andalucía".

Por ello, según ha informado el PSOE en una nota, el PSOE defenderá este miércoles en el Pleno de la Diputación una moción "para exigir" al Gobierno andaluz del PP, presidido por Juanma Moreno, "un Plan Integral para paliar los efectos de la enfermedad en toda Andalucía".

A este respecto y en Posadas, Morales ha informado que la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía "ha instado a los ayuntamientos a la realización obligatoria de un Plan de Control de Mosquitos de las zonas pobladas, dentro del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores en la Fiebre del Nilo Occidental" y, ante ello, Morales ha opinado, "dado que en la provincia hay diversos municipios clasificados en distintos niveles de riesgo", que "es necesario un enfoque coordinado y recursos adecuados para afrontar este problema de salud pública".

Así, ha recordado que "hace unos días la Junta de Andalucía ha confirmado que once municipios de nuestra provincia están en riesgo alto, como son Alcaracejos, Fernán Núñez, Fuente Obejuna, La Rambla, Lucena, Montalbán, Palma del Río, Puente Genil, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Rey, y que hay otros tantos más en riesgo medio o bajo", alegando Morales que "los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, se ven obligados a lidiar con una problemática que trasciende sus recursos y competencias".

De hecho, según ha criticado, "se les exige que implementen medidas de prevención y control del mosquito transmisor sin contar, en muchos casos, con los medios técnicos ni económicos necesarios para abordar una crisis de esta magnitud".

Por eso, el portavoz socialista ha dejado claro que "la gestión del Virus del Nilo Occidental no es un problema local, es un problema de salud pública que afecta a toda Andalucía. Los mosquitos no entienden de fronteras municipales. El virus no respeta límites geográficos. Por lo tanto, la respuesta debe ser coordinada, integral y liderada por la institución que tiene la capacidad y la responsabilidad de hacerlo: la Junta de Andalucía".

En este sentido, tanto Morales, como Martínez, han conminado a que la Junta de Andalucía "asuma plenamente su rol como garante de la salud y deje de delegar una competencia que le es propia, que requiere una visión estratégica y unos recursos de los que carecen nuestros municipios", por lo que han pedido al Gobierno andaluz del PP "que tome las riendas de la gestión del Virus del Nilo Occidental en toda la comunidad autónoma, a la que le obliga el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía y la Ley de Salud de Andalucía".

Por eso, "aunque los municipios deben ejercer como competencia propia la protección de la salubridad pública", lo cierto es que "muchos ayuntamientos carecen de los recursos técnicos y económicos para desarrollar planes integrales sin apoyo de otras administraciones", por lo que el PSOE pedirá al Pleno de la Diputación "que se inste a la Junta a ejecutar un Plan Integral de Actuación para el control ante posibles brotes de Fiebre del Nilo Occidental en toda la comunidad".