El PSOE advierte de un "demoledor" informe de Icomos rechazando las plantas fotovoltaicas del Fargue de Granada

GRANADA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal socialista de Granada, Raquel Ruz, ha comparecido este lunes ante los medios, junto al concejal del PSOE Juanjo Ibáñez, para valorar el "demoledor" informe emitido por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo dependiente de la Unesco, que "rechaza el proyecto de construcción de tres plantas fotovoltaicas en el Fargue".

Ruz ha calificado el informe de "incontestable" y ha asegurado que confirma plenamente las advertencias que su grupo municipal, los vecinos y Ecologistas en Acción venían denunciando sobre el "altísimo riesgo" que supone el proyecto para la calificación de Patrimonio Mundial de la Alhambra, el Generalife y el Albaicín, además de "afectar gravemente al Valle del Darro".

La máxima responsable del PSOE en la ciudad ha exigido a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la paralización inmediata del proyecto, "cuya tramitación hay que detener de manera fulminante sin más excusas". Al respecto, ha resaltado que "estamos hablando de una amenaza a nuestro Patrimonio Mundial, una amenaza ya reconocida por Icomos y, por tanto, no cabe otra cuestión que no sea la paralización inmediata por parte del Ayuntamiento de Granada y de la Junta de Andalucía".

Al respecto, la edil socialista ha cargado duramente contra la alcaldesa y la Junta de Andalucía por su "inacción" y por haber "amparado" un proyecto que Icomos ha puesto en cuestión. En este sentido, ha condenado que Carazo se haya escudado en trámites burocráticos para no hacer nada, "y permitir que la tramitación del expediente continuara, lo que la ha convertido en una cómplice necesaria del proyecto".

Ruz ha criticado además que la alcaldesa "no haya ejercido su responsabilidad" como vicepresidenta del Patronato de la Alhambra y Generalife ni como máxima responsable de la ciudad "y hayamos sido el grupo municipal, junto a vecinos y Ecologistas en Acción, los que hemos tenido que efectuar las consultas a este órgano de protección patrimonial".

Para Ruz, "las conclusiones del informe están muy claras, ya que además del impacto patrimonial, también se confirma el fraccionamiento perverso que hemos denunciado numerosas veces, orquestado para evitar esos controles medioambientales que un proyecto de mayor envergadura habría requerido".

En este contexto, la portavoz también ha interpelado a la consejera de Cultura y Deporte y presidenta del Patronato de la Alhambra, Patricia del Pozo, por el "amparo del PP a este proyecto", al tiempo que ha denunciado que, desde su departamento y desde el Ayuntamiento, "no se han presentado alegaciones al proyecto, ni requerido el informe a Icomos", lo que a su juicio evidencia que "las personas que tenían responsabilidad directa en la protección de nuestro patrimonio mundial no han ejercido sus competecias".

Por su parte, el concejal Juanjo Ibáñez ha destacado la gravedad de las conclusiones del informe, señalando que Icomos "levanta acta de defunción de un proyecto que jamás debió haber llegado a donde ha llegado". También ha incidido en que en el PSOE fueron tildados "de exagerados y alarmistas" al llevar el asunto a pleno municipal, pero el informe de Icomos "nos da la razón, punto por punto, coma por coma, a todo lo que dijimos".

Entre los puntos más graves que señala Icomos relatados por el concejal, Ibáñez ha resaltado que "nadie, ni la empresa, ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Andalucía, se puso en contacto con ninguno de los organismos internacionales que velan por el cumplimiento de las normativas de Patrimonio Mundial", como la Unesco. Para concluir, el concejal ha reiterado el compromiso socialista con las energías renovables, pero "lo que no estamos a favor es de que eso se construya a cualquier precio y a costa de poner en peligro nuestro patrimonio, en este caso patrimonio paisajístico y patrimonio cultural".