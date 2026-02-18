PSOE-A afea el "cinismo e hipocresía" de la Junta con la huelga de médicos y anima a Moreno a "mejorar" sus condiciones

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 18 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces d - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha afeado este miércoles el "cinismo" y la "hipocresía" con la que, en su opinión, está reaccionando el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno a la huelga de médicos que sindicatos del gremio han convocado para esta semana en España, al tiempo que ha animado al presidente de la Junta a "mejorar" las condiciones de dicho colectivo si "tanto le preocupan".

Así se ha pronunciado la representante socialista en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas sobre dicha huelga de médicos, hacia la que Ángeles Férriz ha comenzado trasladando el "respeto absoluto" de su partido.

Además, ha sostenido que "el colectivo sanitario tiene muchos motivos para salir a la calle", y "desde luego" en Andalucía, "después de los siete años de destrozo absoluto de la sanidad pública" que el PSOE-A achaca al Gobierno de Moreno "para forrar a la sanidad privada".

Dicho esto, Ángeles Férriz se ha declarado "perpleja" por "el cinismo y la hipocresía que gastan la Junta de Andalucía y Moreno Bonilla", quienes, en su opinión, se agarran "a un clavo ardiendo con tal de arremeter contra el Gobierno de España", y como "han visto que los médicos reclaman un Estatuto propio al Gobierno de España, ahí están ellos, agarrándose como pueden para confrontar" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La portavoz socialista ha considerado que "hay que tener la cara como el cemento armado" de dura para decir desde la Junta "que las condiciones de los médicos son muy mejorables", cuando "las competencias de salud son exclusivas" de la administración autonómica, según ha subrayado Ángeles Férriz.

En esa línea, ha aseverado que "reducir las guardias a menos de 17 horas lo puede hacer perfectamente" el presidente de la Junta, al igual que "aumentar el precio-hora de guardia", o que otras cuestiones como la "mejora de la conciliación o el reconocimiento profesional dependen" de Juanma Moreno.

Por ello, Férriz se ha preguntado "de qué están hablando la Junta de Andalucía" y su presidente "si llevan maltratando y machacando a médicos y al resto de profesionales sanitarios durante siete años", y en esa línea se ha cuestionado "por qué no han tomado ninguna medida en estos siete años que no haya ido dirigida a machacar a los profesionales" sanitarios, que "están todos completamente exhaustos, desmotivados".

En esa línea, ha puesto de relieve que "500 médicos y 1.200 enfermeros se van cada año de Andalucía a otras comunidades, a la sanidad privada, en busca de mejoras en sus condiciones laborales", y ha subrayado que "las mejoras que están pidiendo los médicos pueden perfectamente estar aplicadas en Andalucía hoy mismo, si quiere" el presidente de la Junta, por lo que "ya está bien de cinismo y de hipocresía", ha exclamado.

Férriz ha concluido manifestando que "respetar a los médicos es mejorarle sus condiciones, y las competencias son de Moreno Bonilla", por lo que "lo que tienen que hacer" el presidente de la Junta y el consejero de Sanidad, "si tanto le preocupan las condiciones de los médicos, hoy mismo que empiecen a mejorarlas", porque "ya está bien de burlarse de los andaluces y de tratarnos a todos como tontos", ha zanjado la representante socialista.