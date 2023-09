PSOE afea la "eliminación" de medidas de contención del Covid en residencias y Salud recuerda que las retiró el Gobierno

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Manuel Gaviño ha criticado la "eliminación" de las medias de contención del Covid-19 en la residencia de mayores de Andalucía, una afirmación ante la que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, le ha recordado que fue el Gobierno central

el que "eliminó" las medidas Covid y el uso de las mascarillas en centros residenciales y hospitalarios", un extremo con el que "no estábamos de acuerdo".

Así, durante su intervención en comisión parlamentaria, Gaviño ha destacado que la FOAM ha propuesto a la Junta una serie de medidas como poner mascarillas obligatorias para las visitas y trabajadores donde haya contagios, el aislamiento de los contagiados, pero, sin embargo, su consejería lo que ha hecho "es eliminar las medidas de contención del Covid que existía en la residencia como si el virus hubiera desaparecido".

"Ya no hay medidas de prevención ni protocolos de reacción al aumento de los contagios y muertes, mientras que en agosto han fallecido 13 mayores en residencias de Andalucía y se han contagiado 676 y en las dos primeras semanas de septiembre ha habido 17 fallecidos y más de 600 contagios", ha manifestado Gaviño, quien ha añadido que la tasa de incidencia en estos últimos días entre los mayores de 60 años "ha sido de 49,9% por cada 100.000 habitantes", lo que supone que "ha crecido 19,9 puntos".

"El Covid ya no es noticia. Parece que la consejería actúa a golpe de actualidad y no a golpe de necesidad, y que la Junta solo ha tenido en consideración el Covid para hacer contratos de emergencia", ha asegurado el diputado socialista, quien ha lamentado que la pandemia no les haya "enseñado nada" y que "el único cambio que perviva sea la figura de la enfermera de enlace que les dice qué hacer pero a la que no escuchan".

García, por su parte, le ha respondido que fue el gobierno socialista el que "eliminó las medidas Covid y el que eliminó las mascarillas en residencias y en centros hospitalarios", mientras que ha recordado que la consejería, ante la posibilidad de una retirada de las mascarillas en los centros sanitarios y residenciales, dijo que "no estábamos de acuerdo".

En este sentido, ha apuntado que "si ahora queremos que en los centros residenciales se utilice la mascarilla de manera obligatoria, nos tendríamos que ir a los tribunales para que ellos autorizaran esa utilización, pero no los van a hacer porque no hay un respaldo de una normativa Covid aprobada a nivel ministerial".

Así, la titular de Salud ha recomendado el uso de mascarillas en

residencias y centros sociosanitarios "tanto por los más vulnerables como por los que están a su alrededor". Igualmente, ha recordado que "cuando iniciemos la campaña de vacunación de otoño-invierno, nuestros mayores serán los primeros, como siempre, en recibir las dosis frente a los virus respiratorios y volveremos a recomendar el uso de la mascarilla para los más vulnerables".

Por otro lado, ante el aumento de casos, la consejera ha destacado que "se ha intensificado la recomendación del uso de la mascarilla en los espacios sociosanitarios y se han potenciado algunas de las medidas ya iniciadas durante la pandemia como la

inmunoprofilaxis para residentes, cuidadores y trabajadores, higiene de manos, uso de guantes, dispensadores de solución hidroalcohólica en habitaciones y zonas comunes, ventilación adecuada y desinfección de superficies de contacto".

Finalmente, García ha afirmado que "mantenemos el seguimiento continuado de las directrices de la comunidad científica para adoptar las medidas que, en cada momento, se consideren más adecuadas para minimizar la incidencia de los contagios en todos los colectivos".