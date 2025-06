El PSOE afea falta de compromiso en Córdoba con Moreras, Palmeras y Sur y señalan "ni una sola intervención del Imdeco"

CÓRDOBA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Ángel Ortiz en el Ayuntamiento de Córdoba ha acusado al Gobierno municipal de llevar seis años de promesas incumplidas y de ausencia total de inversiones reales en zonas vulnerables de la ciudad como Moreras, Palmeras y Sur. En este sentido, ha criticado que el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) no ha ejecutado "ni una sola intervención en estas zonas".

En una nota, ha puesto de relieve el "abandono" del Pabellón de la Juventud y la situación del Estadio de San Eulogio, "proyectos que llevan años siendo utilizados como elementos de propaganda sin que se haya colocado una sola piedra en el primero de ellos". "Son la muestra más clara de lo que es hoy la política del PP en Córdoba: mirar hacia otro lado, engañar y mentir públicamente de forma reiterada", ha afirmado.

El concejal ha sido contundente al subrayar que "estas barriadas necesitan una intervención directa y decidida, mientras lo que reciben es una espalda institucional cada vez más evidente. No hay inversión, no hay voluntad, no hay proyecto de ciudad para estos barrios".

Ortiz ha insistido en que hablar de inversión no es sólo levantar instalaciones nuevas, sino también recuperar programas sociales como el de Intervención Deportiva Integral, donde la formación en valores, la inclusión y la práctica deportiva "eran pilares fundamentales para mejorar la vida en las barriadas más vulnerables". "Eliminar estos programas ha sido condenar a muchos jóvenes a perder oportunidades reales de futuro", ha denunciado.

En ese sentido, ha vuelto a reivindicar "la urgente necesidad de transformar la ciudad desde sus barrios, especialmente los más olvidados, a través de inversiones públicas que generen deporte, cohesión y oportunidades".

Ortiz ha propuesto por parte del PSOE, por ejemplo, para las pistas deportivas de Moreras, "vallar la pista de baloncesto, cubrirla, dotarla de luminaria adecuada y reponer las fuentes públicas que permitan a los jugadores hidratarse y refrescarse. No hablamos de grandes obras faraónicas, sino de actuaciones reales que mejoren la vida cotidiana de quienes viven en estos barrios".

A su juicio, la situación actual del Imdeco es "la muestra evidente de la deriva del PP en materia de política deportiva y social en Córdoba". "Frente a los anuncios vacíos, hace falta gestión real. Y eso sólo puede venir de un Gobierno que tenga un compromiso firme con todos los barrios, no sólo con unos pocos", ha concluido.