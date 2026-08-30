PSOE-A afea a la Junta "falta de planificación y prioridades erróneas" ante el inicio del curso escolar en Andalucía

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba. - PSOE-A

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha criticado este domingo la "falta de planificación" y las "prioridades erróneas" del Gobierno andaluz ante el "inminente" inicio del curso escolar.

Así lo ha señalado la representante socialista en una nota en la que ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de haberse centrado en "aprobar decretos, deprisa y corriendo, que modifican la organización y el funcionamiento de los centros escolares andaluces, alterando las reglas del juego cuando los equipos directivos llevan planificando el nuevo curso desde el mes de julio".

La responsable socialista ha remarcado que el PSOE lleva "años" reclamando "la simplificación administrativa y la reducción de la carga burocrática para el profesorado", pero ha advertido de que "cualquier cambio debe ir acompañado de los recursos necesarios y contar con las direcciones escolares".

Además, Patricia Alba ha señalado la "contradicción" que encierra una norma cuyo "borrador fija su entrada en vigor al día siguiente de su publicación, pero las herramientas necesarias en 'Séneca' no estarán disponibles hasta dentro de dos años".

"Hay mucha prisa para sacar el decreto, pero muy poca para ponerlo en funcionamiento", ha advertido la representante del PSOE-A, quien también ha alertado de la "difícil realidad económica" que sufren los hogares andaluces ante el arranque de las clases.

"Mientras Moreno Bonilla está muy preocupado en aprobar decretos de bulla y corriendo, la preocupación de miles de familias es poder llegar a fin de mes", ha señalado, y al respecto ha llamado la atención sobre el "escalofriante" dato que "refleja que el 26,6% de las familias de la comunidad tendrán que endeudarse para asumir los gastos en ropa o material escolar".

Por último, la secretaria socialista de Educación ha instado al presidente de la Junta a "abandonar los anuncios vacíos" y "centrarse en las necesidades reales de los centros educativos". "El inicio de curso escolar no necesita tanta propaganda. Lo que necesita la educación pública andaluza es planificación, más recursos y, sobre todo, medidas para que las familias no tengan que endeudarse para que sus hijos e hijas puedan ir al colegio", ha concluido Patricia Alba.