PSOE-A afea a Junta "que se resista a abonar el 100%" del servicio de ayuda a domicilio

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Soledad Pérez, ha lamentado que PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox hayan rechazado este jueves en el Parlamento proposición no de Ley del PSOE-A en la que se instaba a la Junta a "comprometerse con las 30.000 trabajadoras de la ayuda a domicilio" y, en consecuencia, a abonar el cien por cien de este servicio.

Concretamente, según ha explicado en una nota, se instaba a la Junta a que cumpliera íntegramente el convenio colectivo estatal que aprobó la mejora de sus condiciones laborales y salariales y, para ello, la administración autonómica "debe abonar el cien por cien del coste de este servicio".

"Cuestión a la que el Gobierno de Moreno Bonilla llega dos años tarde ya que, desde el 1 de enero de 2019 que se subieron los salarios no se acompasó con la subida del coste hora", ha apuntado.

Pérez ha exigido "que se pague el cien por cien del coste, que son 14,6 euros hora, aunque consideramos que esta subida se queda corta porque es la cuantía mínima aprobada hace dos años en el convenio colectivo". "El sector empresarial y los sindicatos, además de todos los ayuntamientos y diputaciones andaluzas están en contra de esa subida, por insuficiente", ha resaltado.

Ha añadido que demandan "que se haga un plan de financiación a largo plazo, para incrementar hasta los 18 euros; que el Gobierno andaluz no mire para otro lado y le eche la responsabilidad a ayuntamientos y otras instituciones, y que no mienta a las trabajadoras, porque con 14,6 no se mejoran sus condiciones laborales y salariales".

En este sentido, Pérez ha incidido en que el incremento de financiación del Estado para este año "debe repercutir en la mejora de este servicio esencial". "La financiación estatal de Dependencia supera los 122,6 millones de euros más, y llega hasta los 400 millones en este año, "por lo que ya no hay excusas", ha señalado la dirigente socialista.

La iniciativa parlamentaria también instaba a la Junta a que "se planifique con sindicatos y empresarios del sector, así como con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias la actualización del precio hora del servicio y su repercusión en el mantenimiento del empleo".