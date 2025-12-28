PSOE-A afea a Moreno que el estado actual de la sanidad pública andaluza es de "extrema gravedad"

Archivo - La diputada del PSOE-A María Ángeles Prieto interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud del PSOE de Andalucía, María Ángeles Prieto, en un balance sobre el estado de la sanidad pública andaluza en 2025, ha recriminado a la Junta de Andalucía la "situación de extrema gravedad" que atraviesa la misma bajo el mandato del presidente autonómico Juanma Moreno.

"Esto no es una inocentada", ha incidido Prieto en una nota, donde ha añadido que en Andalucía "hay personas que llegan tarde a un diagnóstico porque las cartas de los cribados no llegan, porque se derivan más millones que nunca a la privada y la salud se ha convertido en un negocio".

Por ello, la socialista ha calificado la gestión del Partido Popular como una "indecencia" subrayando que, contando con "más recursos económicos que nunca", el Gobierno andaluz "ha conseguido batir récords de pacientes en listas de espera, con hasta dos millones de andaluces, mientras desvía fondos hacia el sector privado, hasta 4.600 millones de euros".

"Moreno Bonilla empezó el año intentando ocultar los datos y lo termina con una cifra récord que es una vergüenza para nuestra tierra", ha afirmado Prieto.

En este sentido, ha señalado que existen más de dos millones de andaluces "atrapados" en listas de espera sanitaria, "un millón esperando una operación o especialista y otro millón aguardando una prueba diagnóstica". Esta última lista, por cierto, que el Gobierno andaluz continúa sin publicar, según ha indicado la formación socialista.

En este sentido, Prieto ha alertado sobre la existencia de un "limbo sanitario"; diseñado por la Junta para "maquillar las estadísticas", donde miles de personas no aparecen en los registros oficiales hasta que el sistema decide incluirlas, fingiendo una mejoría que "no se corresponde con la realidad de colapso que viven los hospitales".

En otro orden, Prieto ha señalado la crisis de los cribados de cáncer de mama, la que la secretaria socialista ha considerado la "punta del iceberg" de la gestión sanitaria de Moreno.

A su juicio, es "intolerable" que mujeres hayan "desarrollado cáncer por culpa de la negligencia de la Junta de Andalucía, fruto de la privatización del sistema, lo que provoca que las mujeres dejen de ser pacientes y sean consideradas tan solo números".

Además, Prieto ha criticado a los responsables políticos, tanto al presidente andaluz, como al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, por sus vehementes ataques a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama).

"Es aún más vergonzoso ver cómo quienes tienen que poner solución a dichos problemas se dedican a insultar, faltar el respeto o menospreciar a unas mujeres que lo único que denuncian es que se les va la vida, todo para que el escándalo no les salpique políticamente. Es de una inhumanidad terrible", ha afeado a la Junta.

A este asunto, la secretaria de Salud ha sumado la "falta de transparencia absoluta" de la administración de Moreno, denunciada ante la justicia por la desaparición de expedientes clave relacionados con los contratos de tres emergencia, cuya suma asciende hasta los 242 millones de euros. "Aún no sabemos quién dio la orden para que a esos contratos se les retirase el control previo", ha recordado la portavoz.

"El Gobierno del PP ha seguido usando contratos de emergencia, sin publicidad ni concurrencia, mucho después de terminada la pandemia. Ahora estamos viendo cómo intentan borrar las pruebas de lo que ha sido un auténtico 'regalo' a empresas afines con dinero de todos los andaluces", ha sentenciado la responsable socialista.

Asimismo, Prieto ha lamentado que el modelo sanitario de Moreno Bonilla tiene como "único objetivo" el "negocio". La socialista ha expresado que "hay una hoja de ruta diseñada, calculada y premeditada" para la privatización de la sanidad pública andaluza y ha instado al Gobierno de Moreno a que aclare "a qué se debe que hayan regalado 4.600 millones de euros en los últimos años a la sanidad privada" mientras las listas de espera han aumentado un 144% y las pruebas diagnósticas "nos han llevado a terribles situaciones como la crisis de los cribados del cáncer de mama".

Además, según ha expuesto, de los 4.656 millones de euros que el Gobierno de Moreno Bonilla ha desviado a la sanidad privada desde 2019 hasta 2026, la realidad del Presupuesto indica que la sanidad privada tiene para el próximo año más recursos que nunca, un total de 705 millones de euros. Frente a ello, las inversiones sanitarias públicas se reducen en 244 millones de euros respecto al presupuesto vigente.