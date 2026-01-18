PSOE-A afea a Moreno su "falta de compromiso real" con el sector agroalimentario andaluz debido a los presupuestos

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del PSOE y parlamentaria andaluza, Ana María Romero. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del PSOE y parlamentaria andaluza, Ana María Romero, ha exigido este domingo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "no se coloque de nuevo de perfil" ante un ámbito tan estratégico para la comunidad como es el sector agroalimentario. Romero ha instado al Gobierno andaluz a tomar ejemplo de la "visión de Estado" demostrada por el Gobierno de España, que, a su juicio, "ha reconocido los retos urgentes del campo frente a la inacción de la Junta. En este sentido, la parlamentaria socialista ha criticado "la falta de compromiso real" del Ejecutivo de Moreno reflejada en las cuentas autonómicas.

Asimismo, Romero ha afeado en una nota que el presidente andaluz "lo haya vuelto a hacer en estos presupuestos que acaba de aprobar", donde se ha evidenciado una disminución de la aportación presupuestaria. "Con más dinero que nunca, ha puesto menos dinero que nunca", ha sentenciado la portavoz socialista, lamentando el "desinterés presupuestario" de la Junta en "un momento clave" para el campo andaluz.

Frente a este contexto, Romero ha valorado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya vuelto a demostrar esta semana que "le preocupa y le ocupa" el sector, señalando el relevo generacional como "un reto urgente y necesario que hay que atajar desde políticas públicas".

Romero ha destacado que el Ejecutivo central ha puesto sobre la mesa tres medidas concretas para los próximos meses, entre las que destaca el proyecto 'Tierra Joven', una plataforma destinada a la información y movilización de tierras agrarias para ponerlas a disposición del sector, "especialmente para los jóvenes y para las mujeres".

Asimismo, la secretaria de Agricultura del PSOE-A ha detallado el resto de medidas de impulso anunciadas por el Gobierno de España, que incluyen poner a disposición "más de 17.000 fincas que tiene el Estado", analizando previamente su actitud agraria, y la defensa en Europa, dentro de la Política Agraria Comunitaria (PAC), de un "10% de los fondos para la incorporación de jóvenes".

Por último, Romero ha pedido a Moreno "rigor y seriedad" ante "un desafío tan importante" como el relevo generacional. "Pedimos que no solamente se ponga en las fotos como suele hacer normalmente, sino que de verdad apoye al sector y a los jóvenes andaluces", ha concluido la parlamentaria.