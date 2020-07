PSOE-A afea a Moreno que "le siente mal" el acuerdo de UE y el Fondo Covid y le exige "no poner más piedras"

Pide a la Junta que enseñe la factura del gasto extraordinario por la pandemia

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

PSOE-A ha afeado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "le siente mal" y "malmeta" contra el acuerdo que se ha alcanzado en el seno de la Unión Europea de fondos para hacer frente a la crisis por el Covid-19, así como que critique los 600 millones que ha recibido Andalucía del primer reparto del Fondo Covid del Gobierno central, de modo que le ha exigido "no poner más piedras en el camino de la recuperación".

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha recordado que esto responde a que el PP "es el partido de cuanto peor, mejor, el de 'deja que caiga España que ya llegaremos para levantarla', y sigue siendo así cada vez que algo beneficia a Andalucía".

El socialista ha hecho hincapié en que a Moreno "no le ha sentado nada bien el acuerdo de la UE que de manera abrumadora todo el mundo considera un buen acuerdo para España". Y así, ha lamentado que desde el Gobierno andaluz hagan "críticas constantes, malmetiendo sobre algunos asuntos desde el primer momento y hasta con una mala expresión incluso en las caras de los consejeros por que no se alegran de un acuerdo que es histórico".

"Moreno está alineado con Casado, que ha trabajado para que España no se beneficiara y no hubiera un acuerdo tan favorable", ha recalcado Fiscal, que ha advertido al presidente de la Junta de que "no se puede ir a la contra de tanta gente durante tanto tiempo por intereses políticos".

Por eso, el PSOE-A exige a Moreno que "no ponga más piedras en el camino de la reconstrucción de Andalucía y de España" porque "bastante problemas tiene la gente con la crisis sanitaria y la crisis económica como para que encima el presidente de una comunidad como Andalucía ponga más empeño en oponerse al Gobierno de España y en obstruir medidas que benefician al conjunto de las comunidades autónomas que en solucionar problemas".

Igualmente, el portavoz del PSOE-A ha reclamado al Gobierno autonómico que los fondos que lleguen sean para fortalecer la sanidad y la educación públicas "y que no favorezca que la privada haga caja", así como le ha reclamado que gestione "con máxima eficacia" las ayudas del Fondo Covid que se han publicado este mismo miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

Ha lamentado que Moreno "parece que no está muy satisfecho" con dichos fondos y cree que esto pone de relieve que "el único aliado que tiene Andalucía para luchar contra la pobreza y exclusión generada por crisis económica es el Gobierno de España y Pedro Sánchez, que invierte de manera real, trasladando fondos, a nuestra tierra".

En concreto, Fiscal ha advertido a Juanma Moreno de que los 600 millones del primer reparto del Fondo Covid vienen "para la población más vulnerable, no para que haga trampa con el presupuesto de la Junta" ni para que "contrate a más amiguetes en el seno de Junta".

Tras señalar que el desempleo sigue creciendo en Andalucía, le ha preguntado al presidente andaluz "qué lección pretende dar a Sánchez sobre la gestión de fondos públicos".

QUE ENSEÑEN LA FACTURA

Igualmente, para el reparto de fondos por parte del Gobierno central, Fiscal le ha pedido a Moreno que enseñe la factura que supone a la Administración la gestión de la pandemia porque "han dicho cifras diferentes cada día". "Que digan cuánto se han gastado en gestionar la crisis, porque piden mucho pero no predican con el ejemplo", ha apostillado.

"Es razonable conocer qué ha invertido la Junta para saber si los fondos son apropiados o no", ha sostenido el dirigente del PSOE-A, que ha garantizado que Sánchez "dispondrá para Andalucía lo que le corresponde, otros no lo hacían en otra etapa, y que Moreno haga sus deberes" y deje "de confrontar con el Gobierno central".