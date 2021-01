PSOE-A afea a Moreno que "no dé la cara" y tenga "miedo" a debatir en el Parlamento por su "nefasta" gestión sanitaria

SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha exigido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "cuente la verdad y no engañe a los andaluces" en relación a la pandemia de la Covid-19, así como que "olvide la adopción de normas que nadie entiende", al tiempo que le ha afeado que "no dé la cara" en el Parlamento y tenga "miedo" de comparecer en él y confrontar con la oposición por su "nefasta" gestión de la actual crisis sanitaria.

En una rueda de prensa en el Parlamento, el portavoz socialista se ha pronunciado así la víspera del Pleno extraordinario que acogerá este jueves la Cámara andaluza para analizar asuntos relacionados con la gestión de la pandemia de la Covid-19 en la "tercera ola" actual, y en el que, según ha criticado, el presidente de la Junta, "como viene siendo la norma, no comparecerá".

Fiscal ha lamentado que Moreno entienda "que los datos terroríficos de esta tercera ola no son suficientes como para dar una explicación a los andaluces de lo que está haciendo su gobierno", y ha criticado que el presidente "va a despreciar el Parlamento y a tener un gesto de desconsideración" que en él es "habitual con los andaluces", según ha abundado.

"Nos vamos a quedar con las ganas de que sea Moreno quien explique por qué las medidas que adopta son improvisadas, llenas de ocurrencias, y los bandazos son la norma en los anuncios que hace en la gestión de la peor de las olas" de la pandemia registrada hasta ahora, según ha comentado José Fiscal, quien ha subrayado que Andalucía se encuentra "en una situación de extrema gravedad".

UN PRESIDENTE "INSOLVENTE"

El portavoz socialista ha lamentado que, en este contexto, la comunidad cuenta con un presidente "insolvente para gestionar la principal crisis sanitaria que ha vivido nuestra tierra", y con un gobierno, el de la Junta, que "empeora las cosas".

En esa línea, ha indicado que Andalucía es "la tercera comunidad de España en la que más han empeorado los datos en la tercera ola" de la pandemia, mientras sigue con centros de salud "cerrados o colapsados, sin dar citas médicas o dándolas en un tiempo inasumible", mientras que, sin embargo, la Junta sí permite paralelamente "ir a esquiar a Sierra Nevada, algo disparatado y que nadie entiende", según ha opinado.

"En Andalucía la curva se dispara mientras Moreno no da explicaciones de por qué sigue sin reforzar la sanidad ni hacer un esfuerzo en la contratación de personal", según ha criticado el portavoz del PSOE-A, quien ha incidido en que los andaluces "están padeciendo una sanidad que no funciona" porque el actual Gobierno de Moreno "decidió antes de la pandemia debilitar la sanidad pública y fortalecer la privada".

Ha atribuido al presidente de la Junta "engaños constantes en la gestión de la crisis", así como "ocultación y no dar la cara salvo cuando anuncia las medidas en una comparecencia que no sirve para que se confronte con la oposición en el Parlamento", y en esa línea ha sentenciado que Juanma Moreno "tiene miedo a confrontar con la oposición para que no se pongan sobre la mesa las vergüenzas de su gestión".

Ha abogado por que desde la Junta detallen este jueves en el Parlamento "cuántos sanitarios se van a contratar" en Andalucía, "cómo va a mejorar la atención en hospitales, si va a abrir centros de salud y va a ser más fácil acceder a una cita de lo que lo es hasta ahora", porque "lo que vamos conociendo va en la línea de empeorar la atención sanitaria en Andalucía", según ha apuntado.

En ese sentido, ha opinado que el plan que este martes activó la Junta para un posible escenario de 4.500 hospitalizados por Covid en Andalucía "no engaña a nadie" y "no es más que propaganda vana de Moreno, que tiene como consecuencia dejar en la estacada a pacientes graves y crónicos y ponérselo más difícil todavía alegando la crisis del coronavirus", cuando "si se hace un esfuerzo real se puede dar servicio a estas personas y prestar atención a pacientes Covid y de otras patologías", según ha argumentado.

José Fiscal ha aseverado que "hay fondos para esto" merced al "esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España enviando miles de millones de euros a las autonomías" que "permitirían que se realizara este esfuerzo", por lo que la Junta "tiene que explicar por qué no lo hace y por qué prefiere ayudar a la iniciativa privada". "Se trata de ideología aunque eso cueste muy caro a los andaluces", ha sentenciado.

EL CASO DEL CONSEJERO DE MURCIA

El portavoz socialista ha insistido en reclamar a la Junta más sanitarios, más rastreadores y más pruebas de Covid, y ha criticado que Moreno "se enroca" ahora en su petición dirigida al Gobierno central para que adelante la hora de inicio del toque de queda nocturno a las 20,00 horas, "todo por confrontar" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y "en contra de lo que otros líderes del PP reclaman", como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según ha continuado.

José Fiscal, que ha acusado al PP de ser "incapaz de ayudar y arrimar el hombro por el bien común", se ha referido también finalmente al caso del consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, que se ha vacunado frente al Covid-19, y ha enmarcado ese comportamiento en el "'modus operandi' del PP, saltándose todos los protocolos" y "utilizando su cargo para vacunarse él" y "parece ser que también familiares directos". "No sabemos a qué está esperando para irse" el consejero murciano, ha agregado el portavoz socialista.