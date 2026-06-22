PSOE-A afea a Moreno que "no tiene prisa por formar gobierno" y teme lo que ponga "en juego" su posible acuerdo con Vox

Archivo - La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, en rueda de prensa en el Parlamento. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha afeado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que "no tiene prisa por conformar gobierno" en la comunidad autónoma tras las elecciones del pasado 17 de mayo en las que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, y ha insistido en pedir al dirigente 'popular' que aclare qué va a poner "en juego" en el marco del posible acuerdo que alcance con Vox para ser de nuevo investido.

Son mensajes que ha trasladado la portavoz adjunta del grupo socialista Ángeles Férriz en una atención a medios en el Parlamento andaluz la víspera de que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, abra la preceptiva ronda de consultas con los grupos parlamentarios previa a plantear una propuesta de candidato a la Presidencia de la Junta que se someta al debate de investidura pendiente de convocar.

La representante del PSOE-A ha señalado al respecto que entre este martes y este miércoles --días en los que se va a desarrollar la referida ronda de consultas del presidente del Parlamento-- se va a asistir "a un nuevo episodio, a otro nuevo sainete" del "teatrillo" que, según ha sostenido, están protagonizando "la derecha y la extrema derecha" en Andalucía, en alusión a PP-A y Vox.

En esa línea, Férriz ha señalado que "la audiencia que se tenía que producir" previa a la posible nueva investidura de Moreno "ya se ha producido", y era la del propio líder del PP-A con el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, "porque lo que va a pasar en Andalucía no se está decidiendo" en esta comunidad, sino "en un despacho, en Madrid, de la extrema derecha", según ha advertido.

La portavoz socialista ha argumentado que "si hace ya más de diez días que la extrema derecha le pasó un documento" a Moreno "con las exigencias" que plantea para que el candidato 'popular' "pueda sentarse en el sillón de presidente" de la Junta, los andaluces tienen "derecho a saber qué dice ese documento, cuáles son las políticas" que se van a "tener que afrontar en Andalucía" para que el dirigente del PP-A "sea presidente" autonómico de nuevo, "cuáles son los derechos" que los andaluces van a "tener que cederle", y "cuáles son las cesiones" que van a tener que "hacer para que el señor Moreno Bonilla vuelva a ser presidente".

"Creo que ya es hora de que dejen de ampararse en la prudencia y la discreción, y nos cuenten de una vez a los andaluces", que "tenemos derecho a saber y a conocer" lo que PP-A y Vox están negociando, ha abundado Ángeles Férriz, que en esa línea ha remarcado que lo que se está abordando en dichas negociaciones tiene que ver con Andalucía, con los "derechos" de sus ciudadanos y con su "presente y futuro", y hay que saber "qué es lo que está en juego para que Moreno Bonilla vuelva a coger el sillón" de presidente, ha agregado.

La representante del PSOE-A se ha quejado de que "lo único" que se sabe por ahora es que por parte de PP-A y Vox "no tienen ninguna prisa en conformar gobierno", porque cree que están emplazando a los grupos a "un Pleno de investidura para dentro de tres semanas", y al respecto se ha preguntado si es que "van a pasar dos meses desde las elecciones" del 17 de mayo "sin que tengamos gobierno en Andalucía, con la de problemas que hay en todos los rincones" de la comunidad.

De esta manera, la representante del PSOE-A ha incidido en reivindicar "el derecho a conocer, a saber qué dice ese documento" que desde Vox habrían trasladado al PP-A, y "cuáles son las políticas que se están negociando" entre ambas formaciones.

Además, Férriz ha instado al Gobierno andaluz a que "se ponga a trabajar", y en ese punto ha criticado que desde el Grupo Socialista están solicitando comparecencias del Ejecutivo andaluz en funciones en el Parlamento mientras se conforma un nuevo gobierno, y desde la Cámara les trasladan que, "como esto está parado, aquí no se puede preguntar por nada a nadie del Gobierno", por lo que ha concluido lamentando que, en Andalucía, mientras unos están "de vacaciones", otros sectores están viviendo "pesadillas" en su situación actual.