PSOE-A afea a Moreno sus palabras "insensibles" sobre menores migrantes en Ceuta y las vincula a un "interés partidista"

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha criticado este martes las declaraciones "insensibles, inhumanas y que además rayan la inconstitucionalidad" que, en su opinión, pronunció este pasado lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), en relación a los menores migrantes llegados a Ceuta, y las ha atribuido a un "interés partidista" por parte del también líder del PP-A.

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, el también diputado autonómico del PSOE-A ha censurado que, este pasado lunes, Juanma Moreno "dijo que los menores migrantes no debían pisar, no podían pisar la península" ibérica, y al hilo ha llamado la atención acerca de que, "en el año 2024", el mismo presidente de la Junta "firmó un convenio interautonómico con el Gobierno de Ceuta para acoger a menores migrantes en crisis migratoria de manera rápida y estable" en Andalucía.

De esta manera, Moyano ha sostenido que, con esas declaraciones de este pasado lunes, Juanma Moreno "traiciona hasta su propia firma, hasta su propia palabra", y ha denunciado que al presidente 'popular' andaluz "no le importa actuar de esta manera, pisoteando la defensa de los derechos humanos" y "convenios que firma él mismo en el año 2024, antes de ayer, por puro tacticismo político".

En esa línea, el representante del PSOE-A ha criticado que Moreno "pone, por encima de los intereses de todos, los de su partido político", de modo que "el interés partidista es el que está gobernando" actualmente en la comunidad autónoma y "el que lleva el timón del Gobierno de la Junta de Andalucía", ha alertado.

"Moreno Bonilla demuestra una vez más que primero su partido, los intereses partidistas del Partido Popular, los intereses electoralistas, y después todo lo demás", ha aseverado Alejandro Moyano antes de apostillar para concluir que desde el Grupo Parlamentario Socialista van a "seguir denunciando esta manera de hacer política que tiene este Gobierno autonómico que no merece nuestra tierra", ha zanjado.