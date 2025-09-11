PSOE-A afea a Moreno rechazar la quita con el eslógan del referéndum por la autonomía: "Andaluz, este no es tu dinero"

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. - Rocío Ruz - Europa Press

Moreno: "Por 140 millones no perderé la dignidad de Andalucía para salvar a Sánchez y el independentismo"

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A, María Márquez, ha criticado la posición del PP andaluz y el presidente, Juanma Moreno, sobre la negativa a aprobar la quita de la deuda, porque "quiere tener entretenidos a los andaluces confrontando una y otra vez con el Gobierno de España". "La derecha quedó retratada para la historia en Andalucía con 'Andaluz, este no es tu referéndum' y ahora ustedes están diciendo lo mismo, 'Andaluz, este no es tu dinero'", ha manifestado la portavoz socialista.

Previamente, en su intervención en el Pleno del Parlamento, Márquez ha pedido a Moreno de "deje de mentir" con la quita de la deuda, argumentado que "es posible que nos quiten la mitad de la hipoteca y es posible que nos suban el sueldo, no es incompatible". Así, le ha preguntado al presidente de la Junta si "está queriendo que Andalucía tenga menos", lo cual "tendrá que explicarlo".

Además, Márquez ha anunciado que el PSOE va a votar a favor de la iniciativa llevada por el PP para modificar el modelo de financiación y ha preguntado qué va a votar el PP sobre lo de quitar la deuda.

Por su parte, el presidente de la Junta ha manifestado que "ya se van poniendo las cosas en su sitio", porque el PSOE "ya no habla de 18.000 millones, sino de 140 millones de euros". En este sentido, ha añadido que "los 140 millones de euros reconocidos por Montero después del Consejo de Ministros, no se pueden utilizar para gasto social, ni sanidad, ni educación, ni dependencia, solo para refinanciar la deuda".

"Por 140 millones de euros que solo sirve para refinanciar la deuda, el PSOE sí que está dispuesto, con la financiación singular, de poner 30.000 millones de euros más para Cataluña, que es lo que ha firmado Montero", ha manifestado Juanma Moreno, que ha afirmado: "Yo por 140 millones de euros, en un presupuesto de 50.000 millones de euros, no voy a perder la dignidad de esta tierra para salvar a los independentistas, a los catalanes y al Gobierno de Sánchez". "No lo voy a hacer cuando nos deben cada año 1.500 millones de euros", ha concluido.