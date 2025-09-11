La Junta acusa a PSOE-A de "vender a Andalucía" al apoyar una quita de deuda para que Sanchez "siga en Moncloa"

Archivo - La consejera de Economía y portavoz del Gobierno, Carolina España - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha acusado este jueves al PSOE-A de estar "vendiendo a Andalucía" al apoyar una condonación de deuda a cambio de los "siste votos" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesita "para seguir en la Moncloa".

En la sesión de control del Pleno del Parlamento, España ha aconsejado al PSOE-A que se lo "haga mirar" porque los andaluces "no van a olvidar".

Ha insistido en que la condonación de la deuda es "una trampa para pagar el chantaje y para pagar los privilegios al independentismo para que el señor Sánchez siga un día más en la Moncloa".

"Es una trampa porque llegarán cero euros a Andalucía, cero euros para nuestro estado del bienestar", ha señalado, apuntando que la única ventaja es que las comunidades autónomas van a poder salir a los mercados, porque es una operación contable, pero "es que Andalucía ya sale a los mercados" y en 2026 "va a tener plena autonomía financiera".

Por lo tanto, según la consejera, sólo va a beneficiar a Cataluña, "que tiene más del doble de la deuda que tiene Andalucía".