PSOE-A afea a Moreno un "recorte a la mitad" del presupuesto de la Junta para mejorar la seguridad en carreteras en 2027

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez. - PSOE-A

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha denunciado públicamente este miércoles que el proyecto de Presupuesto de la Junta para el próximo año 2027 incluye un "recorte a la mitad" de la partida destinada a "mejorar la seguridad vial en la red de carreteras de la comunidad autónoma de Andalucía".

Así lo ha criticado el portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista, Mario Jiménez, en un audio remitido a los medios de comunicación en el que ha puesto de relieve que, "de manera absolutamente sorprendente", el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha recortado en 500 millones de euros las inversiones que se van a llevar a los Presupuestos" de la Junta para el próximo año 2027.

El representante socialista ha considerado "especialmente" llamativo el "recorte" que se da en el presupuesto para mejorar la seguridad vial, en un contexto como el actual en el que "tanta importancia se le está dando a los elementos de seguridad en los desplazamientos", y en el que el presidente de la Junta "se ha dedicado a pontificar" y a "atacar de manera despiadada al Gobierno de España" a raíz de trenes registrado en Urda (Toledo), según ha abundado.

Mario Jiménez ha criticado que la Junta "lleva en sus Presupuestos un recorte de la mitad de la partida que tenía el año pasado, de más de 11 millones de euros, en los recursos económicos que se destinaban a quitar los tramos peligrosos, a mejorar la seguridad vial en la red de carreteras de la comunidad autónoma de Andalucía".

El diputado socialista ha criticado que, pese a que "entre el año 2025 y 2026 han fallecido en las carreteras andaluzas casi 200 personas, el Gobierno de Moreno recorta a la mitad ese dinero, demostrando que sólo es exigente en términos de seguridad en los desplazamientos cuando la responsabilidad es de otro gobierno". "Cuando se trata de su responsabilidad es un completo irresponsable", y "cuando es su competencia es un completo incompetente", ha afeado Mario Jiménez al presidente de la Junta y del PP-A.