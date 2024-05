El PSOE afea la "proliferación de grandes vertederos" en el Parque Empresarial (Jaén) que acogerá la sede del Cetedex

JAÉN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado la "indecente proliferación de vertederos de grandes dimensiones" en el Parque Empresarial que albergará la sede del Cetedex (Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación), en el que el Gobierno de España invierte 220 millones de euros y que es sede en la actualidad de cientos de empresas de Jaén.

En este sentido, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Jaén Javier Padorno ha alertado del aumento de escombreras y vertidos de todo tipo en el parque empresarial "más nuevo de la capital".

"Hemos visitado la zona y en todas las calles sin excepción se pueden apreciar acopios de mayor o menor tamaño de restos de residuos de construcción y obras o de muebles y otros elementos. Hay un vertido gigante de muebles y paneles fuera de uso de decenas de metros de largo en la calle Mariana de Carvajal y Saavedra, frente a empresas que abren sus puertas cada día y que nos cuentan su impotencia y la pasividad municipal mientras esta escombrera crece y crece", ha expuesto el edil en una nota.

Padorno ha señalado en este sentido que hay solares en calles como Mariana Vaca que están cubiertos por completo "por decenas de montículos de varios metros de altura con residuos de construcción y demolición". "No es lo único que hemos visto", ha apostillado el socialista, quien ha criticado que "hay vertidos de material tecnológico despedazado, ordenadores y otros aparatos, de cubos y sacos de productos químicos que se emplean para obras, de enseres como sillas, colchones, sofás y muebles de baño, restos de la calzada de una calle demolida y volcados sobre una acera del polígono, una furgoneta carbonizada, neumáticos de camiones, etcétera".

"Es una vergüenza cómo el PP y JM+ dicen que apuestan por los empresarios, que van a poner alfombra roja a la inversión, y tienen de esta manera el lugar en el que se tienen que establecer las empresas interesadas en venir a Jaén", ha manifestado.

Para Padorno, PP y JM+ "consienten que las empresas que ya están instaladas en este polígono, que tiene 80.000 metros cuadrados ya reservados para el campus central del Cetedex del Ministerio de Defensa, tengan que hacer su trabajo entre basura. Lamentable y desde luego, no está exento de consecuencias por esta negligente actuación".

El concejal en el Ayuntamiento de Jaén ha explicado además que esta situación es "constante en el tiempo", señalando que "en los últimos meses hemos denunciado hasta en tres ocasiones la constante presencia de vertidos de todo tipo por todo el parque empresarial ante la pasividad de PP y JM+ con esta situación".

"No olvidemos que no retirar vertidos y no poner en marcha medidas para evitar su proliferación, desde inspecciones a vallado de parcelas, tiene consecuencias ambientales e incluso es punible", ha expresado el edil, quien ha solicitado que se tomen medidas "ante la parálisis del alcalde, Agustín González Romo, y su equipo de Gobierno".