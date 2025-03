El PSOE afea a Salud "el triunfalismo" con la lista de espera y la Junta le reprocha que no valore "nada" el esfuerzo

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario socialista ha afeado este miércoles a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, el "triunfalismo" en el balance realizado tras el Consejo de Gobierno del primer año del plan de garantía sanitaria con el que, según los datos publicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se ha logrado reducir "a la mitad" la lista de espera de pacientes fuera del plazo legal. En comisión parlamentaria, la socialista Ángeles Prieto ha asegurado que "a este ritmo de 16 pacientes al día, con 212.000 personas en lista de espera quirúrgica, ¿sabe cuánto se tardaría en quitar la lista de espera? 36 años, consejera, 36 años, y con todo lo que le han dado a la privada".

En relación con las consultas externas --visita al especialista--, la socialista ha asegurado que los pacientes esperan "más de dos meses, quince días más" que en junio de 2024, lo que equivale a 150 días, "tres meses por encima de la garantía legal". En en la lista de espera quirúrgica, "después de cientos de millones a la privada para disminuir la lista de espera, sólo han sido capaces en seis meses de reducir en 3.000 pacientes las personas que esperan fuera de plazo de garantía más de un año, es decir, 16 pacientes al día en toda Andalucía, o sea, dos pacientes al día en cada provincia". "Esos son sus datos, esos son los datos que ha vendido a bombo y platillo", ha concluido Prieto. "Esto es un escándalo. La gente está perdiendo la salud y la vida en las listas de espera y no han mejorado. ¿Esto es lo máximo que pueden conseguir? Porque esto es un absoluto fracaso", ha sentenciado.

"¿De verdad que cree que no vale nada el esfuerzo de los profesionales sanitarios para reducir a la mitad la lista de espera de fuera de plazo? ¿De verdad? ¿Está diciendo que no vale nada el trabajo de los profesionales? No vendemos nada a bombo y platillo. Somos muy conscientes de lo que hay que mejorar", ha señalado la consejera, para la que el plan de garantía sanitaria ha dado "buenos resultados". "¿Usted cree de verdad que tenemos que echar por tierra o usted se cree con el derecho a echar por tierra el trabajo de los profesionales sanitarios y los no sanitarios? Por favor, no lo haga", le ha rogado a la parlamentaria socialista.

En la misma comisión, Vox ha preguntado a la consejera por las medidas que va a adoptar su departamento para evitar la fuga de enfermeros. "Han dispuesto de miles de enfermeros a las que contratar y no lo han hecho. No vale la excusa de que la pandemia terminó porque Andalucía tiene la cuarta ratio de enfermero por cada 1.000 habitantes más baja de España", ha señalado Vox, citando datos del estudio 'Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España 2024'.

Según este mismo estudio, ha continuado la formación política, Andalucía es la última en porcentaje de enfermeros que prestan su labor asistencial en hospitales. Para llegar a la media española se necesitarían alrededor de 6.000 más en Andalucía y para alcanzar la europea entre 25.000 y 30.000. La consejera ha desempolvado los datos del Ministerio de Sanidad, que cifra en 100.000 los profesionales que faltan en enfermería. "Lo que ocurre es que pueden decidir dónde trabajar y ahí realmente es donde actuamos con determinadas cuestiones, como la estabilización de los trabajos". En este punto, ha recordado que la plantilla de Enfermería ha crecido en aproximadamente 8.000 profesionales más que en 2018.