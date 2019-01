El PSOE afirma que la bonificación del Impuesto de Sucesiones por la Junta "solo favorecerá a 50 cordobeses"

Publicado 30/01/2019 14:23:43 CET

CÓRDOBA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba, Jesús María Ruiz, ha asegurado que "las políticas del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía" de PP y Cs "solo benefician a una minoría", pues la prevista "bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones solo favorecerá a poco más de 50 cordobeses", de los casi 800.000 habitantes de la provincia, y eso "a cambio de disminuir drásticamente las políticas sociales".

Pero es que, además, según ha señalado Ruiz en rueda de prensa, "no se ha suprimido el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía, pues es imposible hacerlo, ya que se trata de un tributo estatal", a lo que suma el hecho de que "tampoco se ha bonificado, ya que lo que se ha hecho ha sido instar al consejero de Hacienda a que inicie las actuaciones necesarias para su bonificación".

En cualquier caso, según explicado el secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba, si finalmente se lleva a cabo la bonificación del impuesto en un 99 por ciento, "se tratará de una medida que solo beneficiará a 50 o 60 personas de nuestra provincia, que son los que en estos momentos pueden heredar más de un millón de euros".

En consecuencia, según ha lamentado, "el beneficio de una minoría va a repercutir negativamente en el resto de la población, porque, según ha anunciado el presidente Moreno Bonilla, la pérdida de ingresos con motivo de la bonificación de este tributo se subsanaría con la venta de suelo", es decir, que "pretenden descapitalizar la Junta de Andalucía, y se va a empobrecer al conjunto de la sociedad andaluza para favorecer a unos pocos".

Igualmente, Jesús María Ruiz se ha referido al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de encargar una auditoría de las cuentas de la Junta de Andalucía y ha recordado que "la Cámara de Cuentas audita anualmente la cuenta general de Andalucía y las cuentas de todos los organismos públicos, y el resultado de estas auditorías se debate en la Comisión de Hacienda y, posteriormente, en el Pleno del Parlamento".

Por tanto, "no existe necesidad de realizar auditorías, porque sería una falta de respeto a la institución de la Cámara de Cuentas, una falta de respeto a la Intervención General de la Junta de Andalucía y una falta de respeto a la capacidad de los profesionales del ámbito de la gestión económica y financiera que trabajan en la Administración autonómica", según ha subrayado.

En este sentido, Ruiz se ha referido a las recientes declaraciones del consejero de Salud, Jesús Aguirre, en las que anunciaba su intención de encargar auditorias de personal e infraestructuras sanitarias, y ha señalado que, "o bien el consejero no conoce los mecanismos e instrumentos que garantizan en Andalucía y en el resto del Estado la correspondiente fiscalización y auditoria de los recursos, lo que demostraría que tiene que estudiar mucho, o lo que sería peor, quiere sembrar dudas y sombras sobre, no solo el anterior Gobierno de la Junta, sino sobre los funcionarios públicos que hacen este tipo de análisis".

"Igual ocurre --ha proseguido-- con el anuncio de la suspensión de la subasta de medicamentos, pues en ese caso deberían explicar lo que va suceder con el dinero que la Junta de Andalucía dejará de ahorrarse".

"PIEL DE CORDERO"

Pero es que, además, según ha resaltado Ruiz, para saber qué va a pasar con los ingresos y los gastos de la Junta de Andalucía "lo lógico que es que se presenten cuanto antes los presupuestos de la comunidad autónoma, lo que permitiría un debate real acerca de los ingresos que va a dejar de percibir y cómo va a afectar eso a las políticas sociales", pero teme el diputado socialista "que no van a presentarlos hasta junio, lo que significa que no entrarán en vigor hasta el mes de octubre".

En opinión de Ruiz, "el nuevo Gobierno andaluz se ha puesto la piel de cordero hasta que pasen las elecciones municipales, quieren ralentizar la toma de decisiones importantes hasta después de esa cita con las urnas", por lo que ha pedido que "enseñen su verdadera cara, la del PP y Ciudadanos, y la de quienes condicionan su Gobierno, Vox".

En definitiva, según ha concluido Jesús María Ruiz, "las primeras medidas del Gobierno andaluz no son para fortalecer las políticas sociales, no son para beneficiar a la mayoría de los andaluces, y no se basan en el interés general, sino en el interés de unos pocos".