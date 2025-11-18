El PSOE afirma que "Córdoba nunca olvidará el dolor por el caso Bretón" y valora el tipificar la violencia vicaria

Ana López y Encarna Laguna (centro) han participado en las mesas informativas de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres. - PSOE

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de la Nación en Córdoba, Ana López, en su condición de integrante de la ejecutiva del PSOE de Córdoba, ha afirmado este martes que "Córdoba nunca olvidará el dolor, el sufrimiento y la crueldad por el caso Bretón", de cuya sentencia se acaban de cumplir 12 años, y al que ha tomado como referencia para valorar "los pasos adelante que el Gobierno de España está dando para reformar" los códigos civil y penal, "una vez que se tramite el anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria".

Según ha informado el PSOE en una nota, López ha señalado que todo ello servirá "para poner soluciones a las dramáticas estadísticas que suman 65 menores de edad asesinados desde 2013 hasta julio de 2025 por sus padres, y parejas o ex parejas de sus madres".

López, que ha asistido junto a la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, a las mesas informativas de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, organizadas junto a la asociación feminista Mujeres de Hoy y UGT, ha destacado que "esta ley será pionera a nivel europeo, al prohibir la publicación o difusión de mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que den voz a los asesinos, además de establecer la obligación de escuchar a los hijos e hijas menores antes de acordar un régimen de guardia y custodia".

Esta ley, ha dicho, "dará respuesta a todas las víctimas y a sus familiares tipificando la violencia vicaria con penas específicas y con medidas civiles reforzadas, todo ello para hacer aún más efectivo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género", avanzando "en la protección de los menores de edad y ampliando el concepto de violencia vicaria a ascendientes y hermanos de la víctima".

La dirigente socialista ha recordado "el debate social y jurídico que se abrió por el intento de publicación de un libro sobre el caso Bretón, a raíz de testimonios de primera mano del asesino de José y Ruth", lo cual se evitará con las citadas reformas, ya que "el Código Penal incorporará una nueva pena para prohibir la publicación o difusión de mensajes, textos e imágenes que tengan relación directa con el delito cometido, recogiendo así el sentir, ya no sólo de la sociedad que acompañó a Ruth Ortiz ante la publicación del libro, sino también de la ley".

Además, Ana López ha precisado que "el anteproyecto de ley contempla medidas en materia de sensibilización, información y seguimiento, además de mejoras en la formación de los operadores jurídicos con respecto a la violencia vicaria".

Con respecto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la subdelegada ha puesto de relieve que "desde 2018 el Gobierno de España ha puesto a disposición más de 23 millones de euros para formación y sensibilización en materia de violencia de género, de ellos casi un millón de euros en la provincia de Córdoba", lo que evidencia que "seguimos trabajando en un problema que afecta enormemente a toda la sociedad andaluza, y dentro de ello a Córdoba, donde hay casi 2.300 mujeres en el sistema Viogén".

FEMINIZACIÓN DE SECTORES LABORALES

Por su parte, La secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha instado a la ciudadanía a participar en la manifestación que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a las Mujeres, y ha lamentado la existencia de esta lacra "en todos los ámbitos, también el laboral".

Laguna ha señalado la feminización de sectores laborales, como el de los cuidados o el comercio, y ha advertido que "la violencia laboral, el acoso a la mujer, se reflejan día a día, aunque no estén en estadísticas, como sí lo está la de 51 mujeres asesinadas en nuestro país en lo que va de año a manos de sus parejas"

La dirigente sindical, que ha calificado la violencia y el acoso laboral y sexual hacia las mujeres en el trabajo como "lacra silenciosa", ha pedido más recursos que, según ha asegurado, "no llegan adonde deben de llegar" y, en este sentido, ha criticado al gobierno local del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, por "no haber ejecutado todos los recursos planteados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género".

Laguna ha asegurado que "sólo desde una política de igualdad y desde una concienciación y educación de la ciudadanía podremos erradicar esta lacra de la violencia machista". Para ello, ha propuesto "aumentar la educación sobre igualdad en las escuelas e instaurar la figura de la delegada o delegado de Igualdad dentro de las empresas, ya que todos los recursos que pongamos sobre la mesa serán pocos, y los que existen hay que ejecutarlos".