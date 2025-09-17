El PSOE afirma que la mitad de los pacientes en espera de especialista en Motril (Granada) está "fuera de plazo"

La parlamentaria socialista María Ángeles Prieto con el secretario general del PSOE de Motril, Francisco Sánchez-Cantalejo, a su izquierda en la imagen - PSOE

MOTRIL (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza del PSOE María Ángeles Prieto ha afirmado este miércoles que "la mitad de los 10.651 pacientes en lista de espera para acceder a consultas externas" en el Hospital de Motril, en la costa de Granada, "están fuera de los plazos de garantía" y ha censurado que especialidades como Traumatología "hayan duplicado el número de personas en el último año, hasta alcanzar las 4.000 que esperan ser atendidos".

Ante el centro hospitalario motrileño, junto al secretario general del PSOE de Motril, Francisco Sánchez-Cantalejo, Prieto ha subrayado que "en Urología --a fecha de junio de 2025, respecto al mismo mes del año anterior-- el número de pacientes es el doble hasta sumar 459 personas; mientras que en Digestivo hay 871 pacientes, un 176 por ciento más".

Tras remarcar que desde que Juanma Moreno llegó al Gobierno de la Junta "no se publican las cifras de las pruebas diagnósticas" e indicar que se estima que "hay al menos un millón de andaluces" esperando una prueba, ha señalado que "no poder acceder a tiempo a los especialistas del hospital, supone retrasos en los diagnósticos y tratamientos".

"En las listas de espera hay personas que pueden estar jugándose la vida por no haber tenido un diagnóstico a tiempo. Las listas de espera matan", ha aseverado Prieto, según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

Respecto a la lista de espera para intervenciones quirúrgicas, Prieto ha alertado del "preocupante aumento" que ha experimentado en el Hospital Santa Ana de Motril "con 1.815 pacientes ya, a la vez que aumentan los días de espera con 28 días más que en junio de 2024".

La parlamentaria socialista ha denunciado que para las operaciones de córnea "se acumulan casi siete meses de espera". "Los datos de las listas de espera en el Hospital de Motril, en los que se encuentran casi 12.500 pacientes, demuestran que la sanidad pública está colapsada y que los casi 4.000 millones que Moreno Bonilla ha desviado a la privada solo han servido para enriquecer a sus amigos y para hundir a la pública", ha asegurado.

A juicio de la parlamentaria andaluza, la situación es "muy grave, la salud de la gente está en juego y con la salud no se juega. Toca elegir entre Moreno Bonilla o la sanidad pública, ambos son incompatibles".

Para concluir, Prieto ha destacado el trabajo de la Plataforma ciudadana de la Costa en defensa del Hospital de Motril y de la sanidad pública en la comarca "son un ejemplo en Andalucía".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Motril, Francisco Sánchez-Cantalejo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "rebelarse" contra la situación en la que se encuentra el centro hospitalario motrileño y para que no caiga en manos privadas con la política sanitaria del PP. "Esto lo podemos parar entre todas y todos consiguiendo que Moreno Bonilla no vuelva a gobernar la Junta de Andalucía", ha apostillado.

"Los datos de lista de espera que hemos conocido son de la Consejería de Salud, esto quiere decir que la realidad de la situación del Hospital de Motril puede ser incluso peor", ha apuntado Sánchez-Cantalejo para añadir que esto "responde a un claro objetivo, que es el desprestigio de la sanidad pública para poner a la gente en contra de cómo funciona la sanidad y tener carta blanca para privatizarla como ya está ocurriendo".