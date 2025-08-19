El PSOE afirma que "nadie puede entender que hubiera un almacén en la Mezquita" que la pusiera en riesgo

CÓRDOBA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha afirmado este martes, respecto a que el origen del incendio de la Mezquita-Catedral del pasado 8 de agosto fuesen las barredoras, sillas y otros elementos almacenados en una capilla del templo, que "ningún cordobés puede entender que hubiera un almacén en la Mezquita-Catedral que pusiera en riesdo su seguridad".

En este sentido y a través de una nota, Dobladez ha señalado que, "en cuanto a posibles alternativas a un almacén en el interior del monumento, con actividad de recarga de baterías y material potencialmente inflamable", resulta que el Cabildo Catedral, titular y gestor de la Mezquita, "ya cuenta con dependencias propias a escasos metros del monumento", de modo que, "una vez concluya la investigación, hay que hablar del plan de autoprotección".

El mismo se incluye en el Plan Director del monumento, el cual, según ha recordado, aún no está aprobado por la Junta de Andalucía. Así, ha asegurado que la Mezquita cuenta con "un Plan Director en tramitación, sin aprobar, entregado por el Cabildo en 2020 y que la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía dictaminó favorablemente en diciembre del 2023", pero reseñando la necesidad de algunas modificaciones.

En cualquier caso, Dobladez ha expresado su "apoyo a que la reconstrucción se lleve a cabo con las mayores garantías", considerando como algo "natural que su financiación se asuma por parte del Cabildo, teniendo en cuenta la responsabilidad del propietario y la rentabilidad que el monumento supone para el mismo".

A este respecto, ha aludido a como "ha sido constante la inversión pública en la Mezquita-Catedral", poniendo como ejemplo "la reciente inversión de 600.000 euros del Gobierno de España para la restauración de la Capilla Real, cuyos trabajos han concluido este mismo mes de agosto".

Junto a ello y "ante una posible gestión compartida" del monumento, ha insistido en la necesidad de "conocer con toda transparencia los detalles de la investigación" sobre el incendio, añadiendo que "la gestión compartida no es tan solo una colaboración institucional, basada en que los posibles errores del titular se corrigen con el apoyo de servicios públicos para evitar males mayores. Es mucho más y conlleva una mayor corresponsabilidad".

En consecuencia, el concejal socialista ha argumentado que, "si el actual modelo de gestión y prevención es mejorable, debemos ser capaces de cambiarlo, pensando, por encima de otros intereses, en la protección del monumento".