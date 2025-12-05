PSOE afirma que la piscina que quiere Lanjarón (Granada) no está en el Inventario Provincial de Instalaciones Deportivas

Los socialistas Eloy Vera y José María Villegas. - PSOE

GRANADA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial del PSOE Eloy Vera ha criticado que el diputado de Deportes de Granada, Eric Escobedo, "se haya saltado requisitos indispensables" en la tramitación del Plan Provincial de Infraestructuras Deportivas de 2025 (PIDE) para "adjudicarse" la construcción de una piscina por más de un millón de euros en Lanjarón, municipio del que es alcalde.

"Hemos podido constatar que la piscina para la que se ha solicitado la subvención del PIDE no está recogida en el Inventario Provincial de Instalaciones Deportivas, insisto, requisito indispensable para poder concurrir a esta convocatoria", ha expuesto Vera.

Junto al diputado provincial José María Villegas, el socialista ha explicado que todos los municipios cuentan con un Plan Local de Infraestructuras Deportivas (PLIED) en el que está plasmado los proyectos a desarrollar, y en el caso concreto de Lanjarón, no figura la piscina cubierta que Escobedo pretende ejecutar en su pueblo, algo que "es de obligado cumplimiento para optar a esta subvención".

"No se cumple el requisito 3.1.3, dado que la instalación es preexistente, tal y como consta en el anexo III y en la célula urbanística del expediente, y no está en el Inventario Provincial de Instalaciones Deportivas", ha señalado.

Por este motivo, Vera ha anunciado que el grupo socialista en la Diputación de Granada, tras la resolución provisional de las ayudas, ha solicitado la "desestimación" de la solitud presentada por el Ayuntamiento de Lanjarón para la piscina climatizada en la línea 3 del PIDE, "del mismo modo que se ha actuado con otros municipios en situaciones similares".

"Se trata de un hecho muy grave, que se suma a lo que venimos denunciando de que el propio diputado de Deportes y alcalde de Lanjarón ha redactado las bases del PIDE 2025, las ha modificado a mitad del partido en beneficio propio y, sin necesidad de aportación municipal, se ha adjudicado una subvención de más de 1 millón de euros para una instalación que, como hemos comprobado ahora, no cumple con los requisitos indispensables de concurrencia", ha subrayado.

Una actitud "reprobable" la de Escobedo, ha dicho Vera, en el ejercicio de sus funciones como diputado provincial que, "tras autoconcederse de esta forma la subvención, se dedica a criticar a alcaldes y alcaldesas socialistas cuyos municipios han sido desestimados por los mismos motivos".

"El diputado de Deportes ha utilizado la información a la que tiene acceso gracias a su cargo de forma partidista e interesada con una falta de lealtad institucional sin parangón hacia los regidores y regidoras", ha apostillado.

Por todo ello, el socialista ha pedido al también vicepresidente tercero de la Diputación su "dimisión" debido a las supuestas "irregularidades detectadas en este procedimiento" y ha instado al presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, a que dé explicaciones "de lo que está sucediendo en el área de Deportes".