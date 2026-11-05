El PSOE afronta las generales con una candidatura "preparada para ganar y defender los intereses de Córdoba"

Mayoral y Crespín (centro) posan junto a integrantes de la lista del PSOE de Córdoba al Congreso y de la candidatura cordobesa de 'Senado de Progreso'. - PSOE

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba afronta las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con una candidatura "preparada para ganar y para defender los intereses de Córdoba", y con una idea central, la de que "el 29N la ciudadanía tendrá que elegir entre seguir avanzando en derechos, servicios públicos e igualdad o abrir la puerta al retroceso que representan el Partido Popular y Vox".

Así lo han señalado la secretaria general del PSOE de Córdoba y número uno al Senado por la candidatura 'Senado de Progreso', Rafi Crespín, y el número uno al Congreso del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, durante la presentación pública de las candidaturas socialistas a las Cortes Generales.

Crespín ha defendido que "el 29 de noviembre nos jugamos mucho más que unas elecciones, nos jugamos qué modelo de país queremos y si queremos seguir avanzando o queremos retroceder". Una disyuntiva que, según ha explicado, afecta directamente a cuestiones que forman parte de la vida cotidiana de las familias cordobesas, como "el salario, las pensiones, la sanidad, la educación, la vivienda, la dependencia y los servicios públicos".

Crespín ha señalado que el PSOE de Córdoba afronta la campaña electoral "con responsabilidad, con verdad y humildad, después de una semana especialmente dura para la provincia y para el conjunto de la ciudadanía tras el accidente de Urda (Toledo)".

La líder de los socialistas cordobeses ha querido trasladar "las condolencias para las familias de las víctimas mortales, los deseos de recuperación para los heridos y compartir el dolor de toda la ciudadanía", subrayando que Córdoba "es el corazón de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla" y que la provincia ha vivido "muy de cerca toda esta tragedia, que nos ha sacudido por el recuerdo de Adamuz".

Ya en la presentación pública de las candidaturas, ha reivindicado el balance de la legislatura y ha recordado que detrás de las políticas impulsadas por el Gobierno de España "hay miles de cordobeses que han visto mejorar sus condiciones de vida, con medidas como la subida del SMI hasta los 1.286 euros en 14 pagas, la revalorización de las pensiones casi un 50% desde que gobierna Pedro Sánchez, la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidado hasta las 19 semanas, la Ley ELA o la Ley de Paridad".

"No queremos volver a una España de recortes y derechos para unos pocos. Queremos seguir construyendo una España que proteja a la mayoría social", según ha afirmado Crespín, quien ha dicho que esa confianza "se sustenta en hechos y en cifras, frente al relato del PP", y ha recordado que, "mientras en 2018", con el PP en el Gobierno central, "Córdoba recibía 82 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado, en 2023 la cifra alcanzó los 169,5 millones de euros, más del doble".

Ha puesto como ejemplos "la Base Logística del Ejército de Tierra, el tren de proximidad, el refuerzo de la red eléctrica en el Norte de la provincia, las inversiones en materia de agua o los fondos de transición destinados especialmente a comarcas golpeadas por la despoblación".

Crespín ha reivindicado así la gestión de los gobiernos socialistas y ha asegurado que "nos queda por hacer mucho en Córdoba", pero siempre colocando "a las personas en el centro, y trabajando para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, los pensionistas y los barrios".

La candidata socialista ha contrapuesto la gestión del Gobierno de España con la del PP en la Junta de Andalucía, que "ha dejado siete de cada diez euros sin ejecutar de inversiones en la provincia de Córdoba". Para Crespín, esta diferencia demuestra que "hay quienes trabajan y cumplen y quienes solo figuran", por lo que ha reivindicado que el PSOE afronta la campaña "con humildad", poniendo su experiencia "al servicio de lo conseguido" y dejando que la ciudadanía valore "quién está del lado de la verdad y quién solo figura".

Por su parte, Alberto Mayoral ha señalado que la diferencia entre los proyectos que concurren a las elecciones "es nítida", ya que, "frente a quienes hablan de derogar derechos, recortar y convertir los servicios públicos en un negocio, el PSOE viene a proponer más derechos, más protección y más oportunidades".

Mayoral ha situado entre las prioridades de los socialistas "la reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 36 horas semanales en 2030, la garantía de que el SMI mantenga por ley su referencia del 60% del salario medio, el reparto de beneficios empresariales con los trabajadores, el blindaje de la sanidad pública y la fijación de tiempos máximos de espera para los pacientes".

"La pregunta es muy sencilla, ¿queremos una sanidad pública que garantice derechos o una sanidad en la que quien tenga dinero pueda saltarse las listas de espera?, ¿queremos una pensión digna o abrir la puerta a hacer negocio con las pensiones?, ¿queremos que la vivienda sea un derecho o que siga siendo el negocio de unos pocos?", ha planteado.

En materia de vivienda, Mayoral ha defendido "la suspensión hasta 2030 de los desahucios de colectivos vulnerables, la limitación de los incrementos del alquiler al 2%" y medidas contra la especulación y el uso turístico de viviendas.

En este punto, Crespín ha reconocido que la vivienda es uno de los grandes desafíos del país y ha defendido que "la vivienda no puede convertirse en una vía de especulación y de ganar mucho dinero para unos pocos", sino que requiere la colaboración de Gobierno de España, Junta de Andalucía y ayuntamientos.

"Córdoba no puede permitirse retroceder", han advertido Crespín y Mayoral, quienes han defendido la necesidad de seguir reforzando los servicios públicos "en una provincia que necesita políticas de cohesión territorial, lucha contra la despoblación, empleo de calidad y oportunidades para los jóvenes".

En este sentido, Rafi Crespín ha dicho que tiene como prioridad "ser la voz en el Senado, como verdadera cámara territorial, de la lucha contra la despoblación y de la defensa de la igualdad, viva la gente donde viva", un reto que "la provincia lleva acusando años por la pérdida de población y la desigual aplicación de los servicios públicos en función de que se resida en zonas urbanas o rurales".

En este punto, ha reprochado al Gobierno andaluz del PP, presidido por Juanma Moreno, el "abandono sistemático y estructural" de los servicios públicos en la provincia. Así, ha señalado "las cero VPO construidas por Moreno este mandato, las cifras de espera en sanidad, con alrededor de 80.000 enfermos en lista de espera y 50 de los 77 municipios sin pediatra; los 1.000 mayores que fallecen cada año esperando ser valorados en Dependencia o que les llegue la prestación asignada, o las más de 300 aulas públicas cerradas".

La candidata al Senado ha recordado que Córdoba cuenta con numerosos municipios pequeños, aldeas y población diseminada y ha defendido que el lugar de residencia no puede determinar la calidad de los servicios públicos ni las oportunidades de una persona. "La gente merece tener servicios públicos de calidad y merece tener las oportunidades garantizadas viva donde viva", ha señalado.

LOGRAR TRES SENADORES

Por otro lado, Crespín ha destacado que uno de los grandes objetivos de la candidatura 'Senado de Progreso', que ella encabeza, será "concentrar el voto progresista para conseguir los tres senadores que corresponden a Córdoba".

Crespín ha defendido que esta candidatura responde a una demanda que "ha reclamado la gente" y ha recordado que el sistema de elección del Senado, mediante votación nominal, "permite que el voto progresista se concentre en los candidatos de 'Senado de Progreso'", de modo que, "si aglutinamos más votos juntos que la derecha, podemos conseguir tener los tres senadores por Córdoba".