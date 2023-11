PSOE-A alerta del "cierre de camas y servicios por primera vez en otoño" en los hospitales andaluces y Salud lo niega

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista María de los Ángeles Prieto ha lamentado en la Comisión de Salud los recortes "brutales desde 2022", toda vez que ha alertado del "cierre de camas y servicios en otoño por primera vez en la historia de Andalucía" en los hospitales andaluces, un extremo que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado que "no es cierto".

Así, Catalina García ha comenzado su intervención en la comisión negando el enunciado de la comparecencia solicitada por el PSOE porque "no es cierto que haya recortes de personal en nuestro centros hospitalarios, del mismo modo que tampoco hay ningún cierre programado de camas o de consultas en hospitales andaluces", para añadir, no obstante, que "sí podrá informar sobre la situación hospitalaria en Andalucía en 2018 cuando el PP llegó al gobierno y cómo está ahora".

"Les podré informar de la dejadez y el deterioro de sus instalaciones y la obsolescencia de su equipamiento, y también de la transformación que ha experimentado la asistencia hospitalaria en Andalucía en tan solo cinco años", ha manifestado García, que, sin embargo, ha precisado que "no encontrarán un discurso triunfalista ni complaciente porque en la salud nunca puede estar todo hecho. Nos queda mucho trabajo por delante para paliar la ruinosa gestión de la asistencia hospitalaria durante los últimos años de gobierno socialista".

Y, continúa, "porque no seguimos enfrentando, como el resto de comunidad autónomas, a dos retos muy importantes: el déficit en médicos y una pandemia mundial de la que todavía estamos recogiendo frutos". Pero, "pueden tener muy claro que nos enfrentamos a estos desafíos a partir de una clara apuesta por la sanidad pública porque los sucesivos presupuestos de la comunidad autónoma desde 2019 han ido confirmando la construcción de un modelo sanitario basado en la asistencia pública, universal y de calidad".

Así, para el próximo año, "el presupuesto consolidado para sanidad asciende a 14.246 millones de euros, el 30,47% del presupuesto total de la Junta de Andalucía" y "si la inversión en sanidad en los presupuestos de 2023 superaba la cuota histórica del 7% del PIB, situándolo en el 7,4%, en este presupuesto para 2024, la situará más allá y cerca del 7,5% del PIB, en 2018 era del 6,1%".

Además, ha destacado que según el catálogo nacional de hospitales que publica el Ministerio de Sanidad, Andalucía "es actualmente la comunidad autónoma con más centros públicos", con, desde 2019, "siete nuevos hospitales y cinco hospitales de día en el sistema sanitario público, alcanzando así las cifras de 50 hospitales públicos". Una situación "muy similar en el número de camas públicas", ya que "en 2018 la tasa de número de camas públicas por cada mil habitantes se situaba en el 1,92. En el año 2023 del 2,05 lo que supone un incremento de 0,13 puntos y a escalar tres puntos en el ranking de comunidad autónoma".

"Hemos dejado de ser el farolillo rojo. Y, efectivamente, la tasa de camas privadas por cada mil habitantes también ha disminuido con respecto al año 18, que era de 0,71 y en 2023 de 0,66, incluso por debajo de la tasa de 2012 que era de 0,67", ha agregado la titular de Salud, quien ha destacado que los presupuestos 2024 "destinan 557 millones de euros a inversiones sanitarias, lo que supone un incremento del 32% con respecto a 2023. Y si lo comparamos con 2018 supone un 334% más, ya que solo se invirtieron 128 millones".

Respecto al personal, la consejera ha vuelto a referirse al título de la comparecencia para decir que "se trata de un error", porque "no es un recorte de personal, sino de una escasez de personal", ya que el PSOE "ha provocado con su total inacción e incompetencia un importante problema en el sistema sanitario de toda España, ya que desoye las peticiones de más plazas MIR por parte de la mayoría de las comunidades autónomas para hacer frente a la demanda asistencial y para paliar el déficit endémico de profesionales".

Por su parte, Prieto ha reprochado a García que "en vez de responder a la gravedad de los problemas de la sanidad pública se excuse una vez más en la herencia recibida cinco años después de estar en el gobierno", para añadir que los datos que aporta la consejera "no son creíbles".

"No son ciertos los datos de incremento de plantilla, ya que dicen que han aumentado en 30.000 profesionales desde 2018", pero el resultado es que "en diciembre de 2022 solo había 634 profesionales más en la plantilla estructural del SAS", ha manifestado Prieto, quien ha añadido que no solo lo dicen ellos sino también los sindicatos, que "aseguran que nunca han visto los listados de esa plantilla que dicen que han aumentado".

La diputada socialista ha criticado los recortes "brutales desde 2022", y tras dar algunos titulares al respecto, ha lamentado el "cierre de camas y servicios en otoño por primera vez en la historia de Andalucía". "Camas que no se han recuperado desde después del verano", ha concretado, para afear a la consejera que "ahora nos dirá que no es cierto, aunque los sindicatos, los profesionales, las plataformas ciudadanas, las asociaciones no paren de denunciar esta situación".

"O nos dirá que el problema es que faltan médicos porque Pedro Sánchez no quiera aumentar las plazas MIR, aunque sepa que Andalucía tiene más plazas MIR que ninguna otra comunidad autónoma". "Y aunque sepa todo eso seguirá diciéndolo porque es la única manera que tiene de excusarse ante el caos, el colapso y el destrozo de la sanidad pública", y "el ejemplo más claro son las listas de espera, siendo la peor comunidad y la que tiene más personas en lista de espera, un millón".

"ESTÁN GENERANDO UNA SITUACIÓN DE ALARMA DE SALUD PÚBLICA"

"Esto es una realidad, un desastre y una barbaridad. Las listas de espera aumentan la morbilidad y la mortalidad, y es que están generando una situación de alarma de salud pública. Espero que ahora no intente convencernos de que las listas de espera son una señal de que el sistema funciona", una "excusa rocambolesca y un insulto al millón de personas desesperadas que esperan una solución".

Desde Vox, Ana María Ruiz ha señalado que "no debemos acostumbrarnos al cierre de camas y de plantas acontecidas históricamente por el gobierno del PSOE llegaba la Navidad o el verano", cuando "se hacían verdaderos tetris para que se cerraran las puertas a los pacientes, reubicarlos o directamente no ingresarlos", para añadir que el PP "lleva el mismo camino en una época clave de aumento de patologías, sobre todo en nuestras personas mayores".

"La gestión no está siendo eficiente", ha enfatizado Ruiz, quien ha añadido que Salud ha potenciado la consulta de acogida en atención primaria, que según "los médicos no está siendo operativa en un 95% de los casos, pero el coste ha sido desorbitado". "Si no escuchan al Sindicato Médico, si no se sientan con ellos y se sientan con el resto de sindicatos, difícilmente se van a enterar de lo que está ocurriendo y no podrán saber de primera mano lo que los médicos están demandando para que, entre otras cosas, vuelvan más médicos", ha manifestado.

Desde el PP, Beatriz Jurado ha afeado que la presentación de esta comparecencia "sobre los recortes en personal y el cierre de camas y consulta en los hospitales andaluces significa que "el trilerismo político está llegando ya a un punto muy preocupante".

"Yo puedo respetar, que no compartir para nada, que el PSOE haya entrado en una debacle de la mentira, que usen sus sedes para mentir vilmente, que incluso quieran engañar en la calle a plataformas y a vecinos, confundiéndoles, pero que vengan a este Parlamento con insultos y con mentiras, me parece un insulto a todos los que estamos aquí". "Le pediría al Partido Socialismo que entre al rigor, al menos cuando venga a trabajar al Parlamento, que conozca los datos y conozca la situación", ha manifestado la diputada popular.