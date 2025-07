El PSOE-A alerta del "giro a la ultraderecha" del PP y PP-A "abrazando el bulo" de la criminalidad de los migrantes

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE y presidenta de la Comisión de Interior del Congreso, Carmen Castilla, ha alertado de la "radicalización hacia la ultraderecha" a la que, según la socialista, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno están llevando al PP tanto a nivel nacional como regional.

Para Castilla, según traslada el PSOE en una nota, "son tres hechos los que confirman el giro hacia la ultraderecha del PP de Moreno Bonilla y Feijóo: la utilización del bulo de la criminalidad de la población migrante, el rechazo en el Parlamento para retirar el recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto aprobado por el Gobierno de España para un reparto justo de menores y el desplante del PP en la Sectorial de Infancia del pasado jueves".

Así lo ha argumentado Castilla, quien, tras denunciar los "deleznables" hechos que ocurrieron en Torre Pacheco (Murcia), donde el PP abrazó el "falso discurso de la criminalidad de los migrantes que se difundió a través de las cuentas ultras en redes sociales", también se ha preguntado si "quizás" la derecha andaluza "nunca ha cambiado ese discurso".

"Es un relato que puede desmentirse con los datos que tenemos del Ministerio del Interior, que demuestran que el año pasado la criminalidad bajó un 2,8% en España incluso cuando ha aumentado la tasa de personas inmigrantes en nuestro país. Por tanto, esa relación es totalmente falsa", ha subrayado.

Mientras tanto, ha preguntado "¿dónde estaba el PP de Moreno Bonilla y Feijóo?". "O bien callados o bien asumiendo parte de la argumentación que estaba dando la ultraderecha", ha abundado.

En este sentido, ha señalado el voto en contra de ambos partidos al proyecto no de ley (PNL) que presentó la semana pasada el Grupo Socialista en la Comisión sobre la Infancia y la Adolescencia del Parlamento andaluz y en el que se pedía la retirada del recurso de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía al Real Decreto impulsado por el Gobierno para un reparto justo de los menores migrantes.

"Votaron que no y, sin embargo, hace un año el PP votó que sí. ¿Y ahora por qué no?", cuestiona Castilla para señalar que, "simplemente, ahora no quiere desagradar a su socio de viaje, la ultraderecha". "Bueno, ahora y en 2018", ha añadido en referencia al apoyo de Vox a Moreno para investirse como presidente de la Junta.

Por último, Castilla ha resaltado el "deleznable desplante" de las comunidades autónomas del PP en la Conferencia Sectorial de Infancia del pasado jueves, en la que se planteaba la situación de menores migrantes en situación de vulnerabilidad. Para Castilla, este desplante tan solo significa dos cosas, "el desprecio a los derechos humanos de los niños y menores en situación de vulnerabilidad y que no llegarán 22 millones de euros que el Gobierno de España iba a destinar a las comunidades autónomas que se sumaran a la medida".

La diputada sevillana ha querido recordar que Andalucía es una tierra "solidaria, de acogida y de emigrantes, y ahora somos receptoras de esta gente que viene a buscar una vida mejor, tal y como explicita el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos". Aun así, Castilla ha advertido que, de seguir la situación actual en la comunidad, "volveremos a ser emigrantes, sobre todo, "los compañeros del SAS (Servicio Andaluz de Salud) porque se están dando contratos precarios y se está yendo gente de su tierra".