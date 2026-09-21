El PSOE alerta de un inicio de curso en Granada con "falta de personal, cierre de aulas y una oferta de FP insuficiente"

El edil socialista, Jacobo Calvo, expone en rueda de prensa las deficiencias que su grupo político detecta con motivo del comienzo del curso escolar en la capital granadina, como falta de persona, cierre de aulas o "desmantelamiento" de la FP pública. - PSOE GRANADA

GRANADA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada asegura que el curso escolar ha arrancado en la ciudad "sumido en la precariedad", una situación que el concejal socialista Jacobo Calvo la atribuye directamente a la política de recortes sistemáticos de la Junta de Andalucía en la capital bajo "el silencio cómplice de la alcaldesa Carazo, incapaz de defender la infraestructura pública que Granada tenía y está perdiendo".

El edil ha sido tajante al valorar la gestión del Gobierno de Juanma Moreno: "Estamos ante un inicio de curso marcado por la falta de previsión, donde el único objetivo de la Junta parece ser el ahorro a costa del derecho fundamental a una educación pública de calidad".

Además, ha advertido de que el deterioro de la educación pública en la capital "es fruto de una estrategia deliberada". Entre los puntos más críticos señalados por los socialistas destaca la eliminación progresiva de líneas educativas en los centros públicos.

Calvo ha denunciado que la administración regional está utilizando el descenso de la natalidad como una excusa para el cierre de unidades: "Es inaceptable que Juanma Moreno cierre aulas públicas aprovechando la baja natalidad en lugar de ver la oportunidad histórica de bajar las ratios, lo que garantizaría una atención educativa digna y personalizada", ha dicho.

El PSOE subraya que esta estrategia de desmantelamiento se ve agravada por una carencia estructural de profesionales de apoyo, especialmente en lo que respecta al Personal Técnico de Integración Social (PTIS). "La falta de personal PTIS es una crueldad administrativa que deja en la estacada a los alumnos más vulnerables con necesidades específicas y a sus familias", ha sentenciado.

A las puertas del colegio Jardín de la Reina, el concejal socialista ha puesto el foco en la exclusión que sufren los jóvenes granadinos en el ámbito de la Formación Profesional. Según Calvo, la oferta de plazas en la FP pública es insuficiente, lo que empuja a los estudiantes hacia la privada.

"Estamos asistiendo a un trasvase forzoso de la demanda de FP hacia centros privados; la Junta está convirtiendo el futuro laboral de nuestros jóvenes en un negocio, castigando a quienes no pueden pagar matrículas abusivas ante la falta de plazas en los centros públicos de Granada", ha expuesto.

Esta situación, ha matizado, "convierte el acceso a ciclos formativos en un privilegio económico inaccesible para muchas familias". Así, el socialista ha señalado que esa falta de apoyo institucional a nivel municipal se suma al recorte de unidades de la Junta en centros como el CEIP Genil, donde tras cerrar una línea en Infantil ahora se repite el patrón en Primaria, o la supresión de aulas de Bachillerato en institutos históricos como el Padre Manjón y el Padre Suárez, además de la falta de ampliación necesaria en el IES Mariana Pineda.

En cuanto a la atención a la diversidad, el edil ha tachado de inadmisible la falta de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) en colegios como el Jardín de la Reina o el Sierra Nevada. "No va de estadística, va de derechos", ha aseverado Calvo, relatando cómo hay alumnos que necesitan ayuda esencial para desplazarse, comer, ir al baño o simplemente participar en clase y se han visto obligados a comenzar el curso sin profesional o con atención a media jornada: "Es una desprotección absoluta hacia los más vulnerables".

Por último, el PSOE ha alertado sobre el desmantelamiento de la Formación Profesional pública. Calvo ha citado la desaparición de ciclos formativos en centros de referencia como el IES Virgen de las Nieves mientras la oferta privada no deja de crecer en la ciudad. "Este es el modelo del Partido Popular: con el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta y la connivencia de Marifrán Carazo en el Ayuntamiento, la educación pública pierde y la privada gana", ha concluido.