El PSOE alerta de que la lista de espera para ver a un especialista en Córdoba crece un 35%

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio (izda.) en Benamejí. - PSOE

BENAMEJÍ (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha criticado este lunes a las puertas del centro de salud de Benamejí (Córdoba) que la provincia "sigue siendo la que mayor lista de espera presenta en la comunidad, con más de 82.000 usuarios en cola para ser atendidos por un especialista o entrar en quirófano, 18.000 más que el año pasado, de los que más de 60.000 están aguardando cita con el especialista, un 35% más que en 2024".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Ambrosio ha esgrimido, asimismo, que en Córdoba "la espera para ingresar en el quirófano es de 184 días de media, 14 días más que la media andaluza", lo que prueba, a su juicio, que la situación de la provincia es "desesperante".

Ambrosio ha rechazado que "el PP apruebe con su mayoría absoluta los Presupuestos andaluces para 2026 que dejan nuevamente tirada a la provincia de Córdoba ante la única realidad de que durante siete años y con mayor presupuesto que nunca, desgraciadamente los servicios públicos están peor que nunca".

La socialista ha añadido que la campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública trata de "recoger la rebeldía y el malestar ciudadano para hacérselos llegar" al presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, "por la situación actual, un enfado que no comparte la sanidad privada, a la que Moreno Bonilla ha desviado más de 4.500 millones de euros, o las farmacéuticas, algunas muy cercanas al presidente andaluz, y que en los últimos años han recogido más de 2.000 millones de beneficios".

"CORREGIR LOS OLVIDOS"

Así las cosas, el PSOE ha puesto de manifiesto que "la realidad sanitaria es la del caos en Atención Primaria, en los chares y hospitales, en el transporte hospitalario en ambulancia o en el propio centro de salud de Benamejí, recortes y problemas a los que plantea soluciones en las 85 enmiendas presentadas a los Presupuestos andaluces para 2026 para corregir los olvidos del PP en sanidad, en educación, en dependencia y en infraestructuras necesarias para la provincia, por mucho que el Partido Popular quiera tapar lo que están sufriendo los ciudadanos con publicidad y propaganda".

Por su parte, la alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, ha puesto el foco en "los problemas sanitarios" que padecen sus vecinos, con "una plantilla reducida en el centro de salud, donde no se sustituyen las vacaciones y se comparten servicios médicos y de enfermería antes diarios con los centros de salud de Palenciana y Encinas Reales".

"Lo mismo --ha dicho Lara-- sucede con la ley de Dependencia, con una espera media de más de 600 días en resolverse un caso en el municipio, y donde no se reponen las vacantes de fallecidos y se juega con las trabajadoras, mermando sus jornadas y empequeñeciendo su poder adquisitivo, al igual que ocurre en educación en las aulas, con mayores ratios, personal escaso y donde no se atiende la diversidad funcional".

"Desde Benamejí alzamos la voz ante el retroceso que el Gobierno de Moreno Bonilla está causando en las zonas rurales", ha zanjado la alcaldesa.