El PSOE alerta del "rápido deterioro" de la señalización horizontal de calles recién asfaltadas en Córdoba

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya. - PSOE

CÓRDOBA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha alertado del "rápido deterioro" que presenta la señalización horizontal en algunas de las calles recientemente asfaltadas dentro del Plan de Asfalto 2025-2027 y ha exigido al Gobierno municipal que "supervise la calidad de los trabajos y haga cumplir las garantías establecidas en el contrato".

Según informa el PSOE en una nota, Moya ha puesto como ejemplos la calle Escritor Cárdenas Angulo y la avenida de Libia, correspondientes a cada uno de los dos lotes en los que se divide el contrato, y ha advertido de que "el problema no es únicamente estético ni supone solamente un despilfarro de dinero público".

Así, ha advertido de que son "calles en las que se acaba de realizar una inversión importante y en las que la pintura de la calzada se está deteriorando rápidamente", hasta el punto de que "por la noche apenas resulta visible en algunos tramos", lo que "afecta directamente a la seguridad de quienes circulan por ellas".

Al respecto ha asegurado que no se puede "asumir como normal que una calle recién asfaltada y pintada pierda en poco tiempo la visibilidad de su señalización horizontal. Las líneas, pasos de peatones y demás marcas sobre la calzada cumplen una función de seguridad y orientación para los conductores, especialmente durante la noche o en condiciones de menor visibilidad", ha explicado la edil.

El PSOE ha remarcado que "los dos lotes del contrato fueron adjudicados por un importe conjunto de 7.185.273,52 euros, IVA incluido, por lo que", a juicio de Moya, es "una inversión de más de siete millones de euros de los cordobeses que tiene que traducirse en obras de calidad y que cumplan su función durante el tiempo previsto. Y el Gobierno municipal está obligado a vigilar y rentabilizar el dinero de los contribuyentes".

El propio pliego, ha añadido, "establece un periodo de garantía mínimo de dos años para las marcas viales y contempla controles periódicos durante ese periodo para comprobar que la señalización mantiene las condiciones exigidas. Además, las marcas que no cumplan las condiciones establecidas deben ser rechazadas y repintadas por el contratista a su costa".

"El Ayuntamiento no puede limitarse a pagar las obras y dar por terminado el trabajo. Tiene que vigilar que aquello que está pagando se ejecuta correctamente y, cuando no sea así, exigir a la empresa que responda, especialmente cuando existe una garantía que precisamente está para estos casos", ha reclamado Moya.

La concejala socialista ha indicado, además, que "la empresa adjudicataria mejoró su oferta para hacerse con los dos lotes, comprometiéndose, entre otras cuestiones, a ampliar el periodo de garantía y a incrementar los gastos destinados a ensayos. Si esas mejoras fueron parte de la oferta con la que la empresa consiguió el contrato, el Ayuntamiento tiene que exigir que se cumplan y no permitir que se queden únicamente sobre el papel".

A esta situación se suma, según ha lamentado la concejala, el estado en el que han quedado algunas vías colindantes a las zonas en las que se han ejecutado las obras, "que han sufrido desperfectos y que, pese al tiempo transcurrido, continúan sin ser reparadas".

La empresa, ha agregado, también incluyó entre sus mejoras el compromiso de repintar la señalización horizontal que resultara manchada por la ejecución de las obras en las vías anexas, pero no se está cumpliendo en las obras realizadas".

Para Moya, "no tiene sentido que el Ayuntamiento vuelva a gastar dinero público para corregir dentro de unos meses unos trabajos que acaba de pagar. Y tampoco tiene sentido que, cuando la empresa ha asumido compromisos y mejoras para conseguir un contrato de más de siete millones de euros, el Gobierno municipal no sea capaz de exigir que se cumplan", ha añadido.

La socialista ha reclamado al Gobierno del PP que "revise el estado de la señalización horizontal de las calles ya ejecutadas, compruebe que cumple las condiciones establecidas y haga uso de las garantías del contrato cuando sea necesario", además de exigir "la reparación de los desperfectos ocasionados por las obras en las vías afectadas".

Tal y como ha apostillado Moya, no solo se trata "de que una línea esté más o menos blanca", sino que es "seguridad vial, de dinero público y de la obligación de un Ayuntamiento de controlar que los contratos que paga con el dinero de todos se cumplen. Si una señalización que debería garantizar la seguridad apenas se ve por la noche, el Gobierno municipal tiene que actuar, y tiene que hacerlo ahora, antes de que el problema se agrave o pueda tener consecuencias para quienes circulan por nuestras calles", ha concluido.