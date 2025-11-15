PSOE-A alerta de retrasos y posibles irregularidades en las listas de espera de la Dependencia en Andalucía

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE-A, José Luis Ruiz Espejo, ha advertido de retrasos y posibles irregularidades en las listas de espera de la Dependencia en Andalucía, que según el dirigente socialista estarían siendo "maquilladas" por el Gobierno de Juanma Moreno. Ruiz Espejo ha vinculado esta situación a los retrasos en la atención a personas mayores, que en promedio deben esperar 534 días para recibir una prestación reconocida, según asegura.

En una nota emitida por el partido, el dirigente socialista ha calificado la gestión de la Junta de Andalucía en materia de Dependencia como un "fracaso" y ha alertado sobre la existencia de un "nuevo limbo de la dependencia", en el que 10.800 personas, a pesar de tener reconocida su prestación, todavía no la reciben de forma efectiva, según ha especificado.

Según Ruiz Espejo, las cifras de octubre muestran una "leve mejoría", pero permanecen "críticas", con 44.284 personas en lista de espera y 5.522 fallecidos en 2025 mientras esperaban resolución. El PSOE-A también ha subrayado que Andalucía "sigue siendo la última comunidad en eficacia" para resolver expedientes de Dependencia.

El responsable socialista ha acusado al Gobierno andaluz de priorizar las solicitudes iniciales frente a las revisiones, lo que a su juicio genera un "maquillaje" de las cifras reales. Asimismo, ha criticado la "falta de transparencia" en la gestión y ha reclamado la publicación de datos detallados, incluyendo listas de espera por provincias y acceso a residencias.

Ruiz Espejo ha rechazado que los retrasos se deban a una infrafinanciación estatal, al tiempo que ha enmarcado que la aportación del Estado a Andalucía ha aumentado en 487 millones de euros en los últimos tres años y que otras comunidades con menor financiación presentan menores tiempos de espera.

En este contexto, el secretario de Servicios Sociales del PSOE-A ha insistido en la existencia de 10.800 personas con prestación reconocida que todavía no la reciben, subrayando la necesidad de medidas efectivas para atender a este colectivo.