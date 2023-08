PSOE-A analiza si le "cuadran" las cifras para presidir la FAMP porque el PP-A tiene "números importantes" tras el 28M

SEVILLA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha apuntado que su partido está analizando si le "cuadran" las cifras para aspirar a seguir presidiendo la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en el nuevo mandato que se iniciará tras la Asamblea de este organismo convocada para el próximo mes de octubre, dado que el PP-A ha logrado unos "números importantes" para optar a la presidencia de esta institución en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.

La FAMP está actualmente presidida por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, y celebrará el próximo 28 de octubre su undécima Asamblea General, donde está previsto que se proceda a la renovación de los órganos de gobierno de la institución --el Consejo Municipalista Andaluz, la Comisión Ejecutiva y la Presidencia-- en virtud del resultado de las elecciones locales del 28M.

En este contexto, Juan Espadas ha comentado, en declaraciones a Europa Press, que en el PSOE-A se encuentran actualmente en el "momento de análisis de los números" obtenidos en dichos comicios municipales, de los que el PP-A ha logrado "unos números importantes para poder conseguir liderar la FAMP", según ha reconocido.

No obstante, el dirigente socialista ha puntualizado que aún quedan "muchas cuestiones todavía abiertas respecto a mancomunidades y otros sistemas de organización que también tienen derecho a voto en esa Asamblea de la FAMP", de modo que desde el PSOE-A van a "analizar en profundidad" esas variables y tomarán "una decisión" sobre si proponen a algún candidato para presidir esta institución.

"Evidentemente, si nosotros creemos que existen posibilidades de liderar la FAMP, igual que la FEMP --Federación Española de Municipios y Provincias--, siempre vamos a ir a intentarlo" para conseguirlo, ha garantizado Juan Espadas, quien también ha recordado que, en todo caso, el hipotético candidato socialista para presidir la federación andaluza no sería Fernando Rodríguez Villalobos, que este pasado mes de julio dejó la presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla, donde ha sido relevado por el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández.

Por tanto, "tocaría renovar ese liderazgo, pero ahora mismo no es ese el debate, el de la persona que podría ejercerlo", sino que "el debate es si los números efectivamente cuadran para poder tener opciones de gobernar la FAMP", ha aclarado el secretario general del PSOE-A.

TRAS EL 28M

De igual modo, Espadas ha hecho balance sobre la situación de su partido tras las elecciones locales del 28 de mayo, que han apartado al PSOE de los gobiernos de los ayuntamientos de las ocho capitales andaluzas, así como de los de todas las diputaciones provinciales salvo las de Sevilla y Jaén, que sí siguen gobernadas por el PSOE.

Al respecto, ha apuntado que "el poder institucional sin duda marca una determinada fuerza, pero el Partido Socialista tiene que trabajar en la calle por los problemas de la gente y por ser útil", siendo "oposición donde lo seamos y gobierno" donde ejerzan esa responsabilidad.

Además, Espadas ha remarcado que el PSOE gobierna "más ayuntamientos que el PP en Andalucía, muchos más", aunque los socialistas hayan perdido el gobierno local de "grandes poblaciones" y el de "varias provincias", según ha abundado antes de incidir en que, después de que "las urnas han hablado", los socialistas trabajarán "donde seamos fuerzas de gobierno para hacerlo muy bien y renovar la confianza con más fuerza y más votos, y donde no, evidentemente para ser útiles a los ciudadanos en nuestra labor de oposición, y obviamente siempre" en la línea de "construir alternativas para cuando toquen las futuras elecciones".

"EVALUACIÓN MÁS PROFUNDA" DE LOS RESULTADOS ELECTORALES

Además, el secretario general del PSOE-A ha indicado que el partido realizará "a partir de septiembre" una "evaluación más profunda" de los resultados de los pasados comicios, "a nivel regional y en cada una de las provincias", y "lo que haremos será, lógicamente, reforzar y planificar el trabajo de esos municipios, esas provincias, para estos próximos cuatro años", según ha abundado.

"Lo mismo que redefinimos la estrategia autonómica en el Parlamento y nuestra labor de oposición a Moreno Bonilla, en cada uno de los ayuntamientos y en cada una de las provincias tenemos que repasar cómo ha quedado ese mapa electoral y cuáles van a ser nuestras estrategias", ha incidido Juan Espadas antes de agregar que, al respecto, el PSOE "siempre actúa de una manera viva, apoyando y consolidando los mejores equipos en cada una de las situaciones", y analizando "qué es lo mejor para el partido".

Cuestionado por los factores que, a su juicio, explican el resultado de las elecciones municipales, Espadas ha sostenido que hubo "muchos", entre los que, "sin duda", cree que "pesó la política nacional, pero también la gestión y la opinión de los vecinos sobre la expectativa de un gobierno u otro".

"Y es verdad que, en algunos casos, el resultado ha sido injusto con el balance de gestión al menos de algunos alcaldes socialistas que creo que habían hecho un gran trabajo estos cuatro años", ha continuado razonando Juan Espadas, quien, no obstante, ha subrayado que así es "la democracia", un sistema donde "los ciudadanos deciden", aunque "en muchos casos, y es lo más doloroso, vemos cómo hay buenos alcaldes o alcaldesas que incluso han podido ganar sus elecciones y al final no van a gobernar, porque la democracia y el sistema electoral hacen que si otros partidos llegan a acuerdos, no gobiernen", ha admitido.

En esa línea, el líder del PSOE-A ha remarcado que en su partido "sí respetamos ese sistema electoral", a diferencia, según ha apostillado, del PP, que es "el que no lo suele respetar" y el que, "en muchos casos, ha pactado de manera, como mínimo, bastante poco explicable en algunos municipios de Andalucía". "Pero, insisto, nosotros respetamos el juego democrático, las normas", que "cuando se quiere, se cambian, y si no, se respetan y se acatan", según ha zanjado Juan Espadas.