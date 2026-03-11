PSOE-A, Por Andalucía y Adelante leen ante el Parlamento un manifiesto por el 8M al que no se adhieren PP-A y Vox

Portavoces de PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía leen un manifiesto conjunto por el 8M en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las portavoces de los grupos parlamentarios de oposición de izquierda al Gobierno andaluz --Socialista, María Márquez; Por Andalucía, Inma Nieto, y Adelante Andalucía, Begoña Iza-- han leído este miércoles ante el Salón del Plenos de la Cámara andaluza un manifiesto conjunto con motivo de la reciente conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, que no ha contado con los apoyos de PP-A y Vox.

De esta manera, los grupos parlamentarios no han logrado pactar una declaración institucional --que requiere de acuerdo por unanimidad-- por esta efeméride, según han explicado desde el PSOE-A, desde donde han detallado que, con el manifiesto leído ante el Salón de Plenos, los grupos parlamentarios de izquierda reafirman su "compromiso con la igualdad de oportunidades y ante la ley entre mujeres y hombres".

Además, los citados tres grupos se comprometen a "seguir trabajando" para acabar con las brechas de género "que aún persisten", especialmente ante "el auge de discursos reaccionarios que cuestionan los avances en derechos de las mujeres", y parten de la premisa de que "los derechos conquistados por las mujeres a lo largo de décadas de lucha feminista constituyen hoy un pilar esencial de nuestras sociedades democráticas y no pueden ser objeto de retrocesos ni de cuestionamientos".

Las tres formaciones reiteran además en dicho manifiesto su "firme condena" de "todas las violencias ejercidas contra las mujeres" y su reconocimiento del movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres como "motor de transformación social a favor de la igualdad y de visibilización de las discriminaciones".

El documento, consultado por Europa Press, reivindica, además, la paz como "pilar" del Estatuto de Autonomía y advierte de que "defender a las mujeres y su dignidad es incompatible con asumir las guerras como el lenguaje de las relaciones internacionales contemporáneas", en tanto que "la guerra arrasa con los derechos humanos y se ceba especialmente con las mujeres", que son "víctimas de violencias específicas cometidas contra ellas para humillarlas, someterlas y destrozar la urdimbre social de las comunidades atacadas".

Con este manifiesto, los grupos de izquierda han planteado que el Parlamento andaluz reafirme "su compromiso con la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres, así como la voluntad de continuar construyendo un futuro donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente, en libertad y sin barreras".

Y, también, que se reconozca "el papel fundamental del movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres, que durante décadas han sido motor de transformación social", así como que se inste "a las distintas administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a continuar impulsando, reforzando y evaluando las políticas públicas de igualdad".