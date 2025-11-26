PSOE-A: Andalucía necesita un debate más profundo sobre su financiación que el de la ordinalidad al que se agarra Moreno

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Recio, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 26 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces d - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, ha defendido este miércoles que la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica requiere para Andalucía de "un debate más profundo" que el que se circunscriba a la cuestión del principio de ordinalidad al que "se agarra" el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "como un clavo ardiendo" para "confrontar" con el Gobierno central.

Así lo ha manifestado Rafael Recio en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha criticado que Moreno "no tiene un modelo de financiación", sino "un problema", el de que "es un presidente que está agotado", que no tiene "ni una sola propuesta propia en esta materia", y "ahora, como última ocurrencia, se agarra como un clavo ardiendo al tema de la ordinalidad" como principio al que podría recurrir el Ministerio de Hacienda para diseñar el nuevo modelo de financiación autonómica que va a plantear a las comunidades.

El representante socialista ha criticado que Moreno "se agarra" a esa cuestión como "a un eslogan para tapar el vacío político que hay detrás" del presidente de la Junta "en el tema de la financiación de Andalucía", una comunidad autónoma que, según ha puesto de relieve Rafael Recio, "recibirá en 2025 más de 30.000 millones de euros, la mayor financiación de su historia", por parte del Estado.

A preguntas de los periodistas sobre si el PSOE-A comparte el principio de la ordinalidad para reformar la financiación autonómica, el parlamentario socialista ha respondido que por parte de la federación andaluza "siempre se ha entendido que el debate de la problemática de la financiación de Andalucía es más profundo", y, "en esa profundidad, los socialistas andaluces, con María Jesús Montero a la cabeza, buscaremos lo que mejor venga para Andalucía, como siempre se ha hecho por parte del Partido Socialista", ha remarcado.

Ha agregado que "aquí el problema es que, siendo un debate tan profundo y un análisis tan profundo lo que requiere, Moreno Bonilla se agarra a este nuevo tecnicismo", cuando "lo que le falta es la valentía de poner una propuesta encima de la mesa sobre el modelo de financiación que quiere para Andalucía".

En esa línea, el representante del PSOE-A ha defendido que el presidente de la Junta debería poner "algo serio" de propuesta "encima de la mesa" para reformar el sistema de financiación, "después de tantos años" al frente del Gobierno andaluz.

Rafael Recio ha incidido en defender además que "existe una realidad en Andalucía que no se puede negar", la del "aumento de financiación por parte del Gobierno de España" para esta comunidad al que "se debe el crecimiento presupuestario de la Junta", según ha agregado para subrayar que esta región ha recibido durante la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "30.000 millones de euros más" que en la etapa de Mariano Rajoy, pese a que el modelo de financiación era "el mismo" entonces que el de ahora.

Dicho esto, Rafael Recio ha señalado que el PSOE-A "entiende que el debate" sobre la financiación "es mucho más profundo que la ordinalidad", y los socialistas andaluces trabajarán, con su secretaria general, María Jesús Montero, "a la cabeza, para que Andalucía se vea muy beneficiada, como siempre hemos hecho los socialistas", ha remarcado.

Finalmente, Rafael Recio ha apuntado que, además de "un debate profundo, sobre todo se requiere también" para reformar la financiación autonómica "que haya una voluntad de llegar a acuerdo", algo que cree que "no existe" en el PP, que "utiliza" este tema "como mantra continuamente, pero después no es capaz de poner ninguna propuesta encima de la mesa", según ha criticado el representante del PSOE-A.