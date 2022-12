PSOE-A y Por Andalucía renuncian a presentar 'in voce' sus enmiendas al Presupuesto de 2023 registradas fuera de plazo

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSOE-A y Por Andalucía han anunciado que no presentarán 'in voce' ante el debate final en Pleno del proyecto de Ley de Presupuestos para 2023, que se celebra este miércoles y jueves, las enmiendas parciales al texto que fueron registradas fuera de plazo.

Para que una enmienda 'in voce' (de viva voz) se pueda tramitar ante el Pleno del Parlamento tiene que contar con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. En ese caso, sí podría ser sometida a votación en el debate final del proyecto de Ley de Presupuestos.

Como se recordará, el pasado martes, a las 12,00 horas, acabó el plazo para comunicar mediante escrito en el Registro de la Cámara que se mantenían 'vivas' las enmiendas parciales que habían sido rechazadas durante el trámite en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Los grupos de PSOE-A y Por Andalucía registraron ese escrito pasadas las 12,00 horas, con lo que lo hicieron fuera de plazo. Vox y Grupo Mixto-Adelante Andalucía sí registraron el escrito de mantenimiento de sus enmiendas en el plazo fijado.

Este asunto ha sido objeto de debate este miércoles en la Junta de Portavoz, donde el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha manifestado que el registro tardío de las enmiendas por parte de ambos grupos está generando "serios problemas organizativos a la Mesa de la Cámara de cara al Pleno". Ha expresado que percibe cierta intención por parte de PSOE-A y Por Andalucía "de culpabilizar a otros de los errores" a la hora de registrar fuera de plazo las enmiendas.

Ha indicado que su grupo no podría ningún problema a la tramitación de enmiendas 'in voce', pero ha recordado que los 109 diputados de la Cámara tienen que estar de acuerdo.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha denunciado el "uso torticero de los trámites parlamentarios" y ha dicho que el juego político tiene que tener en algún momento "límites".

"El juego ya se ha acabado, las enmiendas se presentaron, se han debatido y han sido rechazadas", ha indicado Férriz, en relación con el trámite del proyecto de Ley de Presupuestos en la comisión parlamentaria.

"No vamos a participar más en este juego sucio", ha indicado Férriz, quien ha lamentado la falta de "cortesía" entre los grupos y la "falta de respeto" al trabajo que realizan, y "no todo puede valer".

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha indicado que su grupo no entiende que sus enmiendas estén presentadas fuera de plazo, y ha anunciado que no van a presentar enmiendas 'in voce' ante el Pleno de la Cámara.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha señalado ante la Junta de Portavoces que los grupos que quieran presentar enmiendas 'in voce' están en su derecho, y la presidencia intentará llevar a cabo este trámite "de la forma más coherente posible".