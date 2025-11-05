PSOE-A anima a "salir a las calles" el domingo para "salvar la sanidad" andaluza: Hay "razones más que suficientes"

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 5 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha realizado este miércoles un llamamiento a los ciudadanos para que secunden las movilizaciones convocadas este próximo domingo, 9 de noviembre, por sindicatos y la coordinadora de las 'mareas blancas' andaluzas en las capitales de provincia para "salvar la sanidad pública" de la comunidad.

La diputada socialista se ha referido a estas movilizaciones en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha subrayado que, este domingo, "todos los andaluces estamos llamados a salir a las calles para salvar nuestra sanidad pública", y ha apostillado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "ha pretendido, sin éxito, encapsular el escándalo del cribado del cáncer de mama en unos hechos aislados" y "en una concreta patología".

"Nada más lejos de la realidad", porque lo sucedido en torno al programa de detección precoz del cáncer de mama "es la punta del iceberg" de un proceso que "empezó cuando Moreno Bonilla llegó a San Telmo y decidió emprender una hoja de ruta que ha ejecutado milimétricamente" sobre la sanidad, según ha abundado Ángeles Férriz.

La portavoz socialista ha afeado entonces a la Junta cuestiones como su "milonga de que para reducir las listas de espera había que darle dinero a la (sanidad) privada, o que se haya dedicado a "ocultar la lista de espera de pruebas diagnósticas", cuando "a día de hoy hay un millón de andaluces esperando una radiografía, una ecografía, una resonancia, un TAC o una biopsia, una mamografía o una colonoscopia".

También ha afeado al Gobierno de Moreno que decidiera "contratar a dedo y sin control" desde el SAS, "para dar el dinero que le daba la gana, cuando le daba la gana y a quien le daba la gana", valiéndose de "la excusa de una emergencia" como la pandemia de Covid-19 que "no existía" ya, o "troceando contratos en 'cachitos'", un asunto por el que "hay tres gerentes y un alto cargo" del SAS imputados, según ha remarcado.

Ángeles Férriz ha aseverado que la situación en la que se encuentra actualmente la sanidad pública deriva de un proceso que "empezó cuando Moreno Bonilla decidió que unos cuantos tenían que hacer negocio con nuestros derechos", y cuando el presidente de la Junta "decidió vender la sanidad pública poquito a poquito a la sanidad privada", y "por eso han crecido las clínicas y los hospitales privados en Andalucía como setas".

Dicho esto, la representante socialista ha advertido de que por parte del Gobierno del PP-A "pueden ahora hacerse las 'tournées' que quieran", y Juanma Moreno puede "ir a inaugurar centros" sanitarios aunque sea "de tapadillo, sin avisar, para que no veamos a la gente en las puertas manifestándose reclamando sanidad pública", pero "lo que a nadie se le va de la cabeza es que no puede salvar la sanidad pública quien la ha destrozado sin piedad, de manera premeditada" y "perfectamente ejecutada".

"No pueden presentarse como salvadores de la sanidad pública los que han privatizado la sanidad pública andaluza", ha sentenciado la dirigente socialista, quien ha llamado la atención acerca de que en el Gobierno de Moreno parecen ahora "más preocupados que nunca por la sanidad, a seis meses de unas elecciones" autonómicas, y porque "lo que le quita el sueño" al presidente de la Junta y del PP-A "no es la sanidad ni las mujeres con cáncer ni los problemas que tienen los enfermos andaluces", sino "perder la mayoría" absoluta que alcanzó en los comicios de 2022, según ha añadido.

Tras achacar al Gobierno del PP-A una "escalada de mentiras" en la que "algunas son verdaderamente ridículas" como "decir que hay más profesionales que nunca" en la sanidad pública andaluza, la portavoz socialista ha emplazado a los dirigentes de la Junta a que "dejen de mentir y de pitorrearse en la cara de los andaluces", y ha aseverado que Juanma Moreno se ha convertido en "el gran bulo de Andalucía", y "ya no hay disfraz que lo tape, ni libro, ni 'tournée, ni propaganda".

Férriz ha sostenido también que "ha quedado al descubierto en Andalucía" que a los representantes del Gobierno del PP-A "les ha importado un pimiento la salud y la vida de los andaluces", y "han estado centrados en que unos cuantos hicieran negocio" con "la salud y la vida de los andaluces".

"Por eso yo creo que todos y todas tenemos más que razones suficientes para salir el domingo a las calles a reclamar algo que nos pertenece", como es "la sanidad pública de los andaluces", que "es lo más preciado que tenemos, lo más grande, el ejemplo más claro de igualdad", según ha abundado la representante del PSOE-A antes de incidir en la idea de que "no puede salvar la sanidad pública quien la ha destrozado a conciencia, de manera premeditada, perfectamente ejecutada y sin ninguna piedad".

REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE SANIDAD

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, la parlamentaria socialista ha valorado la decisión del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García de enviar un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el PP --incluida Andalucía-- para que, en el plazo de un mes, remitan los datos sobre los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

Ángeles Férriz ha señalado que "lo que está haciendo" la ministra con esta decisión "es requiriendo información, y lo que tiene que hacer cualquier comunidad autónoma es facilitarla", y frente a ello ha criticado la "estrategia" que, según ha añadido, ha montado el PP a nivel nacional para ejercer "un bloqueo" desde las comunidades autónomas que gobierna en torno a la difusión de dicha información.

"Es increíble que habiendo mujeres que han denunciado que tienen metástasis, cáncer, o que les han tenido que extirpar pechos precisamente porque la sanidad pública, gestionada por Moreno Bonilla, no les ha dado una respuesta", hay gobiernos del PP que "estén zigzagueando y haciendo estrategias a nivel nacional para ocultar datos", ha comentado la parlamentaria del PSOE-A.

Frente a ello, la portavoz socialista ha aseverado que "lo que está en juego es la vida de la gente", por lo que ha emplazado a los gobiernos autonómicos 'populares' a que, "en vez de tapar, se pongan a dar datos, pero a ver si es posible" que sea "sin manipular, porque nos conocemos el paño", ha apostillado Ángeles Férriz, quien en esa línea ha subrayado que los del PP "son los mismos que martilleaban los ordenadores en 'Génova'" --sede nacional del partido--, o que "han hecho desaparecer mamografías de un día para otro".

En todo caso, la representante socialista ha insistido en aplaudir que el Ministerio de Sanidad venga a poner "luz donde lo que está poniendo el señor Moreno Bonilla es toneladas de propaganda", porque "lo que necesitamos los andaluces es luz" y "que se sepa lo que ha pasado" con los cribados "para que no vuelva a ocurrir", según ha sentenciado Ángeles Férriz.